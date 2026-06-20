Ve 32 letech Ariana Grande rozzáří pódium v "kočičím" vzhledu

Julia P.
@arianagrande / Instagram

Ariana Grande se vrátila na pódium v rámci svého turné „Eternal Sunshine Tour“, svého prvního po téměř osmi letech. Americká zpěvačka se k této příležitosti odvážila na pódiu inspirovaného kočičími šelmami: s černou krajkou a kočičí maskou, což působilo skutečně divadelně.

„Kočičí“ vzhled, který upoutal pozornost všech

Pro tento netrpělivě očekávaný okamžik si Ariana Grande oblékla na míru vyrobené černé krajkové minišaty v korzetovém stylu. Šaty s ramínkovým výstřihem, sladěným krajkovým náhrdelníkem a prolamovanými panely vyzařovaly temnou sofistikovanost. Vzhled doplnila dlouhými šněrovacími kozačkami od Christiana Louboutina a především černou maskou ve stylu „Catwoman“, která byla ústředním prvkem tohoto kočičího vzhledu. Celý outfit, stylizovaný Lawem Roachem, doplnila svým charakteristickým vysokým culíkem a grafickou oční linkou.

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Pocta jeho světu

Tento kočičí motiv zdaleka není bezvýznamný. Přímo odkazuje na hudební video k její písni „the boy is mine“, ve kterém Ariana Grande ztvárňuje kočičí estetiku. Dlouholetí fanoušci také poznají odkaz na její slavné kočičí uši, které si mezi lety 2014 a 2016 prakticky nikdy nesundala. V průběhu let se tento motiv stal skutečným poznávacím znamením jejího vizuálního stylu.

Velmi očekávaný comeback

Kromě stylu toto vystoupení představuje zlomový bod. Turné „Eternal Sunshine Tour“, které bylo zahájeno 6. června v Oaklandu v Kalifornii, doprovází její stejnojmenné album, které má vyjít v roce 2024. Je to její první vystoupení na pódiu od roku 2019, po několika letech věnovaných filmu, zejména její uznávané roli Glindy ve filmu „Wicked“. Není třeba dodávat, že její fanoušci, kteří na to dlouho čekali, triumfálně přivítali návrat této umělkyně tam, kde to všechno začalo.

S černou krajkou, kočičí maskou a odkazem na svou minulost se Ariana Grande vrací na pódium s velmi očekávaným a dokonale provedeným návratem. Věrná svému talentu pro vystoupení a smyslu pro detail zpěvačka dokazuje, že neztratila nic ze svého kouzla. Jedna věc je jistá: tento kočičí vzhled zůstane jedním z vrcholů tohoto velmi očekávaného turné.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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