„Nikdy nevypadala lépe“: Jennifer Lopez v oslnivém outfitu rozpálila internet

Jennifer Lopez nadále oslňuje. Americká zpěvačka a herečka sdílela na Instagramu kolotoč fotografií v naprosto třpytivém outfitu, který okamžitě rozpoutal internet. V komentářích ji fanoušci zahrnuli chválou a komentovali „úžasná“ a „nikdy nevypadala lépe“.
Oslnivý outfit a make-up
Na obálce jejího příspěvku je selfie pořízené před zrcadlem v místnosti se zlacenou barokní výzdobou. Jennifer Lopez pózuje v krátkém outfitu celá pokrytá krystaly, které při každém pohybu chytají světlo. Šaty s výstřihem do V, zdobené nařaseným bočním panelem, si hrají se síťovanými vsadkami a přecházejí do dlouhých kozaček sahajících až ke stehnům, které se také zcela třpytí. Síťované punčocháče dotvářejí tento rozhodně teatrální celek. Look „totálního lesku“ od hlavy až k patě.
Co se týče vlasů a líčení, Jennifer Lopez zůstala věrná svému typickému stylu. Její karamelové, vlnité vlasy s pěšinkou uprostřed rámovaly sofistikovaný make-up s intenzivníma očima. Celkový vzhled vyzařoval půvab „showgirl“, který je jejím poznávacím znamením.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Věrný své divadelní DNA
Tento outfit není náhoda. Jennifer Lopez, která pravidelně vystupuje na nejprestižnějších pódiích, si z outfitů posázených křišťály a třpytivých vysokých kozaček udělala jeden ze svých poznávacích outfitů. Ať už na turné nebo během svého pobytu v Las Vegas, vždy si pěstovala zálibu v podívané a světle, kde se každý její výstup stává okamžikem čisté teatrálnosti.
Fanoušci jsou okouzleni
Není divu, že příspěvek vyvolal záplavu reakcí. Pod fotografiemi ji uživatelé internetu zahrnuli komplimenty a chválili zářivost a energii Jennifer Lopez. „Ohromující“, „nikdy nevypadala lépe“ : obdivné zprávy se množily a potvrzovaly neochvějnou oddanost jejích fanoušků.
V tomto oslnivém outfitu Jennifer Lopez opět dokazuje, že je ikonou stylu a pódia. S krystaly, vysokými kozačkami a bezchybným make-upem působí vzhled dokonale v souladu s duchem, který ji proslavil. Není divu, že si svým outfitem jistě získává přízeň jejích fanoušků i nadále.