„Nikdy nevypadala lépe“: Jennifer Lopez v oslnivém outfitu rozpálila internet

Julia P.
@jlo / Instagram

Jennifer Lopez nadále oslňuje. Americká zpěvačka a herečka sdílela na Instagramu kolotoč fotografií v naprosto třpytivém outfitu, který okamžitě rozpoutal internet. V komentářích ji fanoušci zahrnuli chválou a komentovali „úžasná“ a „nikdy nevypadala lépe“.

Oslnivý outfit a make-up

Na obálce jejího příspěvku je selfie pořízené před zrcadlem v místnosti se zlacenou barokní výzdobou. Jennifer Lopez pózuje v krátkém outfitu celá pokrytá krystaly, které při každém pohybu chytají světlo. Šaty s výstřihem do V, zdobené nařaseným bočním panelem, si hrají se síťovanými vsadkami a přecházejí do dlouhých kozaček sahajících až ke stehnům, které se také zcela třpytí. Síťované punčocháče dotvářejí tento rozhodně teatrální celek. Look „totálního lesku“ od hlavy až k patě.

Co se týče vlasů a líčení, Jennifer Lopez zůstala věrná svému typickému stylu. Její karamelové, vlnité vlasy s pěšinkou uprostřed rámovaly sofistikovaný make-up s intenzivníma očima. Celkový vzhled vyzařoval půvab „showgirl“, který je jejím poznávacím znamením.

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Příspěvek sdílený uživatelem Jennifer Lopez (@jlo)

Věrný své divadelní DNA

Tento outfit není náhoda. Jennifer Lopez, která pravidelně vystupuje na nejprestižnějších pódiích, si z outfitů posázených křišťály a třpytivých vysokých kozaček udělala jeden ze svých poznávacích outfitů. Ať už na turné nebo během svého pobytu v Las Vegas, vždy si pěstovala zálibu v podívané a světle, kde se každý její výstup stává okamžikem čisté teatrálnosti.

Fanoušci jsou okouzleni

Není divu, že příspěvek vyvolal záplavu reakcí. Pod fotografiemi ji uživatelé internetu zahrnuli komplimenty a chválili zářivost a energii Jennifer Lopez. „Ohromující“, „nikdy nevypadala lépe“ : obdivné zprávy se množily a potvrzovaly neochvějnou oddanost jejích fanoušků.

V tomto oslnivém outfitu Jennifer Lopez opět dokazuje, že je ikonou stylu a pódia. S krystaly, vysokými kozačkami a bezchybným make-upem působí vzhled dokonale v souladu s duchem, který ji proslavil. Není divu, že si svým outfitem jistě získává přízeň jejích fanoušků i nadále.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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