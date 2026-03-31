Modelka Naomi Campbell v 55 letech v Paříži vypadala v džínovém outfitu.

Britsko-jamajská supermodelka Naomi Campbell na nedávné akci v Disneylandu v Paříži strhla pozornost. Módní ikona způsobila senzaci svým džínovým lookem od hlavy až k patě, který vyvolal značný rozruch na sociálních sítích. Na akci k odhalení zábavních parků Disney Adventure World a World of Frozen dokázala, že džínovina zůstává nedílnou součástí moderního šatníku.
Významné vystoupení v Disneylandu v Paříži
Naomi Campbell, známá pro svůj trvalý vliv v módním průmyslu, i nadále sebevědomě prosazuje svůj styl. Pro tento outfit zvolila strukturovanou siluetu složenou z tmavých džínových kousků, čímž vytvořila minimalistický a sofistikovaný celek. Outfit zkombinovala s rolákem v laděném odstínu, čímž podpořila vizuální harmonii celého vzhledu.
Outfit se vyznačoval také grafickým střihem, který zahrnoval strukturovanou bundu a kalhoty s širokými nohavicemi, jež zdůrazňovaly moderní estetiku. Naomi Campbell svůj vzhled doplnila futuristickými slunečními brýlemi, které nadčasové džínové inspiraci dodaly moderní nádech.
Naomi v Disneylandu v Paříži pic.twitter.com/ZdxKmik5MD
— Luv (@cherrymagazinee) 31. března 2026
Vzhled chválený uživateli internetu
Volba celodžínové outfitu, přetvořeného v moderním stylu, vyvolala na internetu řadu pozitivních reakcí. Několik pozorovatelů vyzdvihlo eleganci siluety a schopnost Naomi Campbell znovuobjevovat módní klasiku. Džínovina, kterou návrháři pravidelně oživují, tak potvrzuje své zásadní místo v současných trendech.
Stále silný módní vliv
Naomi Campbell, významná osobnost módního přehlídkového molu po několik desetiletí, i nadále vzbuzuje zájem svými veřejnými vystoupeními. Její přítomnost na této akci ilustruje trvalý vliv supermodelek 90. let, jejichž dopad je v módním průmyslu a populární kultuře stále viditelný.
Jeho stylistická volba také demonstruje schopnost denimu přizpůsobit se různým generacím a potvrzuje jeho status všestranného oděvu. Tento vzhled „total denim“ je součástí širšího trendu, který si cení strukturovaných siluet a udržitelných materiálů.
Touto pařížskou prezentací Naomi Campbell potvrzuje svůj status nadčasové módní ikony. Její džínový look od hlavy až k patě, který si veřejnost široce váží, ukazuje, že některé ikonické kousky se neustále vyvíjejí a zároveň si zachovávají svou přitažlivost. To je dalším důkazem toho, že Naomi Campbell je stylovým vzorem bez ohledu na kontext nebo roční období.