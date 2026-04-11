Poté, co přibrala 20 kilo, je tato bývalá Miss Francie sebevědomá ve svém novém těle

Francouzská zpěvačka a hráčka na ukulele Vaimalama Chaves, která se utkala o titul Miss France 2019, nedávno prozradila, že přibrala 20 kilogramů. Nyní hovoří o svém vztahu ke svému tělu a sdílí s námi poselství zaměřené na přijetí a pohodu.
Bývalá Miss Francie, která otevřeně hovoří o své fyzické proměně
Vaimalama Chaves se na sociálních sítích podělila o osobní úvahy o svých váhových výkyvech po období intenzivního fyzického tréninku. V roce 2019 korunovaná Miss Francie se od té doby několikrát vyjádřila k tlaku na vzhled a estetickým standardům spojeným se soutěžemi krásy. V příspěvku na Instagramu vysvětlila, že přibrala po účasti ve fitness soutěži, což je disciplína, která zahrnuje přísné dietní a tréninkové režimy.
Říká, že několik týdnů dodržovala specifický program s konkrétními fyzickými cíli. Po uplynutí této doby vysvětluje, že se rozhodla pro flexibilnější přístup, který jí ponechává více prostoru pro rovnováhu a zábavu. Zejména zmiňuje důležitost naslouchání svému tělu po obzvláště náročné fázi.
Zpráva zaměřená na pohodu
Ve své výpovědi Vaimalama Chaves uvádí, že se nyní cítí více v souladu se svým tělem. Zdůrazňuje, že fyzické proměny se mohou v průběhu času vyvíjet, zejména v závislosti na životním stylu a osobních prioritách. Její poznámky jsou součástí širší diskuse o rozmanitosti tvarů těla a důležitosti oddělování vzhledu od osobní hodnoty.
Jeho projev vyvolal pozitivní reakce.
Příspěvek Vaimalamy Chavesové vyvolal online četné reakce, přičemž mnoho uživatelů chválilo transparentnost jejího sdělení. Vnímání vlastního těla je na sociálních sítích opakovaným tématem diskusí, zejména pokud jde o tlak spojený se standardy krásy. Někteří pozorovatelé se domnívají, že tyto osobní výpovědi přispívají k diverzifikaci reprezentace ženského těla.
Vývoj diskurzů obklopujících tělo
Veřejná prohlášení osobností přispívají k širší reflexi toho, jak je vzhled řešen v médiích. V průběhu let se několik osobností ze světa módy a televize podělilo o své zkušenosti s očekáváními souvisejícími s image. Tyto zprávy pomáhají obohatit diskuse o sebepřijetí a rozmanitosti životních cest.
Vaimalama Chaves nyní v konečném důsledku naznačuje, že upřednostňuje vizi blahobytu, která není založena pouze na fyzickém vzhledu. Její svědectví zdůrazňuje myšlenku, že osobní rovnováha se může vyvíjet v závislosti na různých fázích života.