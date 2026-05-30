Jessica Alba ve svých 45 letech září strukturovaným krajkovým lookem

Americká herečka a podnikatelka Jessica Alba sdílela na Instagramu černý outfit s krajkou a kontrastními detaily. Její fanoušci chválili její přirozený styl a ležérní vzhled.
Ústředním prvkem vzhledu je krajkový tílko.
Ústředním prvkem tohoto outfitu je jemný černý tílko z prolamované krajky s tenkými ramínky. Díky vroubkovanému výstřihu a květinovým motivům dodává kompletu romantický nádech. Rafinovaný základ, který Jessica Alba dovedně vyvážila odvážnějšími kousky. Decentní způsob, jak zdůraznit jemný vzhled.
Nadměrné sako dodává strukturovaný nádech.
Aby vyvážila lehkost krajky, zvolila Jessica Alba nadměrné černé sako s výraznými rameny. Právě to dodává outfitu strukturovaný rozměr: přehozené přes ramena rámuje siluetu a ukotvuje outfit v grafičtějším stylu. Tato hra s kontrasty, která je velmi populární, umožňuje proměnit romantický kousek v rozhodně moderní a městský vzhled.
Kožené bermudy a sandály s pásky
Pro spodní polovinu těla zvolila Jessica Alba dlouhé černé kožené bermudy, jeden z klíčových trendů sezóny. Vzhled doplnila černými sandály na blokovém podpatku s pásky přes kotníky. Dokonale zpracovaný celočerný outfit od hlavy až k patě.
Zlaté šperky a zářivá krása
Aby Jessica Alba tento monochromatický outfit oživila, zvolila pár zlatých detailů: jemné kruhové náušnice a vrstvený náhrdelník s jemnými přívěsky. Tento jediný detail stačil k rozjasnění celočerného vzhledu. Co se týče jejího kosmetického vzhledu, pýšila se zářivou, sluncem políbenou pletí, bronzovým make-upem s lehce kouřovými očima a tělovými rty. To vše umocňovaly její přirozeně vlnité, melírované kaštanové vlasy – sluncem políbený vzhled, který krásně kontrastoval s černou barvou jejího outfitu.
Jessica Alba vytváří nápadně elegantní celočerný look kombinující jemnou krajku, výraznou kůži a strukturovaný sako. Znovu dokazuje, že promyšlený černý outfit od hlavy až k patě nikdy nebyl tak daleko od monotónnosti.