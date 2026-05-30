Jessica Alba ve svých 45 letech září strukturovaným krajkovým lookem

Julia P.
@jessicaalba / Instagram

Americká herečka a podnikatelka Jessica Alba sdílela na Instagramu černý outfit s krajkou a kontrastními detaily. Její fanoušci chválili její přirozený styl a ležérní vzhled.

Ústředním prvkem vzhledu je krajkový tílko.

Ústředním prvkem tohoto outfitu je jemný černý tílko z prolamované krajky s tenkými ramínky. Díky vroubkovanému výstřihu a květinovým motivům dodává kompletu romantický nádech. Rafinovaný základ, který Jessica Alba dovedně vyvážila odvážnějšími kousky. Decentní způsob, jak zdůraznit jemný vzhled.

Nadměrné sako dodává strukturovaný nádech.

Aby vyvážila lehkost krajky, zvolila Jessica Alba nadměrné černé sako s výraznými rameny. Právě to dodává outfitu strukturovaný rozměr: přehozené přes ramena rámuje siluetu a ukotvuje outfit v grafičtějším stylu. Tato hra s kontrasty, která je velmi populární, umožňuje proměnit romantický kousek v rozhodně moderní a městský vzhled.

Kožené bermudy a sandály s pásky

Pro spodní polovinu těla zvolila Jessica Alba dlouhé černé kožené bermudy, jeden z klíčových trendů sezóny. Vzhled doplnila černými sandály na blokovém podpatku s pásky přes kotníky. Dokonale zpracovaný celočerný outfit od hlavy až k patě.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Jessica Alba (@jessicaalba)

Zlaté šperky a zářivá krása

Aby Jessica Alba tento monochromatický outfit oživila, zvolila pár zlatých detailů: jemné kruhové náušnice a vrstvený náhrdelník s jemnými přívěsky. Tento jediný detail stačil k rozjasnění celočerného vzhledu. Co se týče jejího kosmetického vzhledu, pýšila se zářivou, sluncem políbenou pletí, bronzovým make-upem s lehce kouřovými očima a tělovými rty. To vše umocňovaly její přirozeně vlnité, melírované kaštanové vlasy – sluncem políbený vzhled, který krásně kontrastoval s černou barvou jejího outfitu.

Jessica Alba vytváří nápadně elegantní celočerný look kombinující jemnou krajku, výraznou kůži a strukturovaný sako. Znovu dokazuje, že promyšlený černý outfit od hlavy až k patě nikdy nebyl tak daleko od monotónnosti.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Article précédent
Jennifer Lopez, která je v 56 letech svobodná, tvrdí, že nikdy nebyla šťastnější.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jennifer Lopez, která je v 56 letech svobodná, tvrdí, že nikdy nebyla šťastnější.

Americká herečka, zpěvačka, producentka a podnikatelka Jennifer Lopez se během svého vystoupení v pořadu „ Jimmy Kimmel Live!...

„Přirozené kouzlo“: Selena Gomez zaujme letním vzhledem

Americká zpěvačka, skladatelka, herečka, producentka a podnikatelka Selena Gomez potvrzuje svůj bezchybný smysl pro styl novou sérií fotografií...

Herečka Bella Thorne se mezi krajkou a leopardím vzorem tváří výrazně

Americká herečka Bella Thorne opět předvádí svůj smysl pro styl. Na svém instagramovém účtu zveřejnila sérii fotografií, na...

Deset let herečka Anne Hathawayová v tichosti trpěla velmi vysilující nemocí.

Americká herečka Anne Hathawayová žila deset let s těžkým tajemstvím. Prozradila, že po třicítku byla „napůl slepá“ kvůli...

„Nemám ráda své vrásky“: Zpěvačka Joan Baezová v 85 letech promluvila upřímně.

Americká folková zpěvačka a skladatelka Joan Baez nadále projevuje stejnou upřímnost. Když byla pozvána do podcastu, otevřeně hovořila...

„Nyní akceptuji svůj vzhled“: Victoria Beckham se v 52 letech otevírá

Britská módní návrhářka a podnikatelka Victoria Beckham v nedávném rozhovoru pro The Times otevřeně hovořila o svém vztahu...