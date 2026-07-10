Tato zpěvačka s kyprými tvary způsobila senzaci ve vintage plážovém outfitu.

Fabienne Baure
@beberexha / Instagram

Americká zpěvačka a skladatelka albánsko-makedonského původu Bebe Rexha sdílela na Instagramu sérii fotografií pořízených na Mallorce v retro leopardím plážovém outfitu, které okamžitě rozpoutaly pozornost na sociálních sítích.

Dvoudílný plážový overal s leopardím potiskem v retro stylu

Právě na španělském ostrově Mallorca zveřejnila Bebe Rexha na svém instagramovém účtu řadu snímků, na kterých pózuje na palubě červené lodi za bílého dne. Ústředním prvkem jejích fotografií je bezpochyby její plážový outfit. Bebe Rexha má na sobě leopardí vzor v rozhodně vintage střihu.

Horní díl s klasickou trojúhelníkovou siluetou je lemován světle růžovou barvou a podepřen tenkými, sladěnými ramínky. Spodní díl s bočními zavazováními umocňuje barevnou harmonii. Zvířecí potisk v kombinaci s růžovými detaily evokuje vintage pin-up boty a plážové oblečení z 50. let. Tento stylistický přístup odráží Bebe Rexhin vztah k ikonickým módním odkazům.

Kšiltovka s nápisem „Dirty Blonde“

Detailem, který obzvláště upoutá pozornost, je čepice, kterou nosí zpěvačka. Bebe Rexha má na sobě černou kšiltovku s logem svého nového alba Dirty Blonde, které má růžový nápis a obzvláště oslnivou povrchovou úpravu s kamínky. Důmyslně zakomponovaný sebepropagační tah do letního vzhledu: čepice se stává jak módním doplňkem, tak přímým odkazem na její aktuální hudební vydání.

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Příspěvek sdílený Bebe Rexha (@beberexha)

Zpěvačka, která plně akceptuje svou postavu

Kromě samotného vzhledu je tento příspěvek součástí širšího přístupu Bebe Rexhy: veřejně a s radostí ukázat svou postavu v odvětví, kde křivky a těla plus size byly dlouho marginalizovány. V posledních letech se zpěvačka stala jedním z nejaktivnějších hlasů, které se vyjadřují k tématu vnímání vlastního těla v popové hudbě. Sdílením svých fotografií v plážovém oblečení bez jakýchkoli okolků Bebe Rexha přispívá k diverzifikaci současných módních a kosmetických standardů.

Vlna nadšených reakcí

Série fotografií vyvolala na Instagramu záplavu obdivných komentářů. „Španělské slunce ti úžasně sluší!“ zvolal jeden uživatel. „Miluji čepici Dirty Blonde! Nemůžu se dočkat, až si ji pořídím,“ napsal další fanoušek. Třetí dokonce spustil letní slogan: „DBS = Dirty Blonde Summer activated“, čímž se album Bebe Rexhy proměnilo ve skutečné heslo pro tuto sezónu. Demonstrace hluboké náklonnosti její komunity.

S retro inspirovaným leopardím vzorem, čepicí na obal alba a sluncem zalitým krásným vzhledem Bebe Rexha přináší perfektně provedenou sérii fotografií. Znovu potvrzuje svůj smysl pro styl a schopnost proměnit obyčejný moment z dovolené ve virální příspěvek.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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