Herečka, která je kritizována za svou váhu, se otevřeně vyjadřuje o „zostuzení svého těla“, které zažila

Známá indická herečka Madhuri Dixit, významná osobnost Bollywoodu, se v rozhovoru pro News18 otevřeně rozpovídala o tom, jak se kvůli svému tělu hanbila, zejména na začátku své kariéry. Její svědectví zdůrazňuje neustálý tlak, který je na ženská těla vyvíjen, a to i ve filmovém průmyslu.
Na začátku považován za „příliš tenkého“
Když v 80. letech začínala, Madhuri Dixit se rychle setkala s komentáři ohledně svého vzhledu. V té době byla považována za „příliš hubenou“. „Mysleli si, že jsem moc hubená. Říkali: ‚Dejte jí něco k jídlu,‘“ vzpomíná. Podle Madhuri Dixit status veřejné osoby bohužel nevyhnutelně vystavuje člověka tomuto typu komentářů: „Lidé velmi rychle soudí.“
Neustálý soud, v obou směrech
Pro herečku je pastí to, že se zdá, že žádná možnost nešetří ženy. „Jste souzeni, když přiberete, jste souzeni, když zhubnete,“ shrnuje. Madhuri Dixit poukazuje na obzvláště rozšířený problém ve své zemi, kde se poznámky o vnímání těla pronášejí bez obalu od prvního okamžiku setkání. Tato brutální upřímnost, zdůrazňuje, „ponechává jen málo prostoru pro laskavost“.
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Sociální média, přitěžující faktor
Madhuri Dixit se však domnívá, že ji v jistém smyslu chránila její doba. V jejích začátcích absence sociálních médií a kultura „trollů“ tyto soudy méně slyšela. „Kritika už existovala, ale neslyšeli jsme ji, protože neexistovaly žádné sociální sítě,“ vysvětluje. Dnes si naříká, že „anonymita umožňuje každému říct cokoli, což zesiluje dosah těchto útoků.“
Sebeláska jako odpověď
Tváří v tvář tomuto tlaku herečka doporučuje jednoduché řešení: sebeúctu. Podle ní je lepší soustředit se na to, co rádi děláte, a na své vášně, než na názory ostatních. „Jde o to, abyste se milovali,“ tvrdí. Je to rada, kterou se sama řídí, soustředí se na svou práci a dává zlomyslné komentáře do perspektivy.
Kariéra, která je vždy na vrcholu
Toto svědectví přichází v době, kdy je Madhuri Dixit chválena za svůj nejnovější film, komedii uvedenou na streamovací platformě, jejíž humor je doprovázen kritikou soudů, kterým ženy čelí. Role, která rezonuje s jejími vlastními zkušenostmi a potvrzuje dlouhověkost kariéry, která začala před více než čtyřiceti lety.
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Madhuri Dixit nám sdílením své zkušenosti připomíná, že hanba za své tělo se týká všech žen, bez ohledu na jejich status či slávu. Její poselství je však rozhodně pozitivní: odmítněte být definovány pohledy ostatních a udělejte si ze sebelásky skutečný štít. Silné poselství, které rezonuje daleko za hranicemi indické kinematografie.