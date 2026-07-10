Tato bývalá zápasnice, oblečená v plážovém oblečení, předvádí svou postavu během dovolené na Bahamách.

Bývalá kanadská wrestlerka Maryse Mizanin, ikonická postava WWE, sdílela na Instagramu fotografie ze své rodinné dovolené na Bahamách. Idylickou krajinou a letním vzhledem okouzlila své sledující.
Dovolená snů na Bahamách
Maryse se usadila v idylickém prostředí. Dopřála si rodinnou dovolenou na Bahamách, konkrétně na písečné mělčině v souostroví Exuma. Místo, které ji evidentně uchvátilo. „Navštívili jsme mnoho krásných pláží po celém světě, ale tato písečná mělčina v Exumě byla něco jiného. Voda byla tak čistá, že se zdála neskutečná,“ napsala a popsala ji jako „jedno z nejkrásnějších míst“, jaké kdy viděla.
Letní, slunečný vzhled
Na pozadí této malebné scenérie zvolila Maryse Mizanin plážový outfit, který dokonale ladí s danou atmosférou. Uvolněná a zářivá, vyzařuje jednoduchý letní styl, který je v harmonii s tyrkysovou vodou a bílým pískem, které ji obklopují. Slunečná pauza, kterou sdílí se svými blízkými, vyzařuje klid.
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Fanoušci zvítězili
Není divu, že tyto fotografie rychle vyvolaly reakci. V komentářích ji uživatelé internetu zahrnuli komplimenty. „Bahama mama“, „Naše královna“, to byly jen některé z mnoha obdivných vzkazů adresovaných zápasnici. To potvrzuje Maryse Mizaninovou trvalou popularitu i mimo wrestlingový ring.
Maryse si užívá záviděníhodné a zářivé letní prázdniny, ať už v ráji nebo v rodinné pohodě. Původem z Montrealu se stala první „dvojnásobnou šampionkou Divas“ a dosáhla jednoho z nejdelších období v historii této divize. Nyní je také manažerkou a sdílí život se svým manželem, wrestlerem The Mizem. Jejich bohatá kariéra zanechala trvalou stopu ve světě wrestlingu.