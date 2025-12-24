Kolik by si tato supermodelka vydělala za to, že by se na jednu minutu objevila v kultovním filmu

Dvaadvacet let po svém uvedení film „Láska nebeská“ nadále odhaluje svá tajemství. Tato britská romantická komedie, která se stala sváteční klasikou, se pyšnila prestižním obsazením – od Hugha Granta po Emmu Thompsonovou a Liama Neesona. Přesto je to jen velmi krátké vystoupení, které opět vyvolává rozruch: vystoupení supermodelky Claudie Schiffer, jejíž honorář za přibližně jednu minutu času na obrazovce je ohromující.
Prchavá role… ale zlatá.
V kultovní klasice Richarda Curtise z roku 2003 se Claudia Schiffer v závěrečném dějství objevuje nezapomenutelně. Hraje Carol, matku, kterou ovdovělý Daniel, kterého hraje Liam Neeson, potkává ve škole svého syna. Odkaz na originál je okouzlující: dříve ve filmu Daniel v žertu říká svému nevlastnímu synovi Samovi, že by se do německé supermodelky rád zamiloval.
Dnes se titulky novin nepletou ani tak o tomto zvratu v ději, jako spíše o výši šeku. Podle knihy Andrewa Holmese „Kolik?!: Omeleta za 1000 dolarů… a 1100 dalších úžasných finančních momentů“ údajně Claudia Schifferová za toto zhruba minutové vystoupení na plátně dostala 350 000 dolarů (přibližně 298 550 eur). Jinými slovy, německá modelka, herečka a filmová producentka údajně vydělala téměř 4 500 liber (5 155 eur) za sekundu natáčení. Rekord, který dokonale vystihuje hollywoodskou excesivitu v jejích nejfascinujících – nebo nejabsurdnějších – aspektech, v závislosti na úhlu pohledu.
Když se hvězda stane symbolem britského snu
Ačkoli byla scéna krátká, zanechala v divákech trvalý dojem. Claudia Schiffer, tehdy na vrcholu popularity, ztělesňovala mezinárodní eleganci a půvab, které se film „Láska nebeská“ snažil oslavit. Její pouhá přítomnost stačila k umocnění kouzla filmu a přispěla k jeho kvalitě „moderního vánočního příběhu“.
Emma Thompsonová, která si ve filmu také zahrála a byla chválena za svůj dojemný výkon, přiznala, že se v té době cítila nedostatečně placená. Ačkoli její plat nebyl nikdy odhalen, její komentář zdůrazňuje ostrý kontrast mezi honorářem za hlavní role a honorářem za epizodní vystoupení trvající jen několik sekund.
Čísla, která nenechají nikoho lhostejným
Tento druh odhalení o hollywoodských platech je stejně fascinující jako podnětný k zamyšlení. Veřejné mínění kolísá mezi obdivem a nedůvěrou: mělo by to být vnímáno jako odměna za prestiž a image globální ikony, nebo jako symptom do očí bijící nerovnováhy ve filmovém průmyslu? Jisté je, že téměř o 20 let později „Láska nebeská“ nadále inspiruje sny – a vyvolává diskuse – a to i v zákulisí svých smluv.
Jedna minuta na plátně, ale nadčasová stopa v historii romantické kinematografie: Claudia Schiffer konečně dokázala, že někdy stačí jen pár sekund, abyste zanechali dojem... a také ve finančních výkazech.