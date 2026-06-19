Poté, co tento hráč odešel hrát na mistrovství světa, se nemohl zúčastnit narození své dcery.

Léa Michel
@jinkyung3_3 / Instagram

Za velkými mezinárodními soutěžemi se odvíjí i osobní život. Jihokorejský brankář Kim Seung-gyu hrál na mistrovství světa ve fotbale 2026, zatímco se jeho rodina připravovala na přivítání nového přírůstku. Během jeho působení v národním týmu se mu narodila dcera a tento jedinečný okamžik prožil na dálku, prostřednictvím videohovoru.

Okamžik života pod napětím

Kim Seung-gyu se účastnil svého čtvrtého mistrovství světa, což byla významná událost v jeho kariéře. Ve stejnou dobu se jeho partnerka blížila ke konci těhotenství. Prolínaly se dva důležité časové úseky: čas vrcholového sportu a časový úsek hluboce významné rodinné události.

Tato situace zdůrazňuje často přehlíženou realitu: obtížnost skloubení nároků mezinárodní kariéry s klíčovými momenty v osobním životě. Ve sportu, stejně jako v jiných náročných profesích, rozvrhy nechávají jen málo prostoru pro neočekávané.

Porod prožitý z dálky

Zatímco jihokorejský národní tým hrál na druhé straně světa, brankářova dcera se narodila v Koreji. Kim Seung-gyu se nemohl osobně zúčastnit zápasu a objevil své dítě prostřednictvím obrazovky, což byl bezprostřední, ale opožděný kontakt.

Tento typ zkušenosti, stále běžnější v éře mezinárodní mobility, vyvolává otázky o místě, které je osobnímu času věnováno v rámci kariérních cest významných osobností. Emoce je velmi reálná, byť vzdáleně, ale nemůže nahradit přítomnost.

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Slova, která odrážejí stav mysli

Hráč vyjádřil zodpovědnost vůči své rodině a hovořil o své touze proměnit tuto situaci v pozitivní energii na hřišti. Jeho slova odrážejí běžný přístup ve vrcholovém sportu: najít smysl v nepřítomnosti zaměřením na výkon a výsledky.

Tento postoj také ilustruje širší realitu, kdy jsou mužské sportovní osobnosti často ceněny pro své naprosté odhodlání ke kariéře, a to i na úkor rodinného života. Zároveň však společenská očekávání od matek často zůstávají přísnější a konzistentnější, jako by jejich každodenní přítomnost byla samozřejmostí.

Nad rámec individuálního případu

Příběh Kim Seung-gyu přesahuje prostý kontext sportovní události. Zdůrazňuje, jak intenzivní profesní programy ovlivňují osobní trajektorie, zejména ve významných profesích. Zároveň nás vybízí k otázce implicitních norem obklopujících rodičovství a úspěch: proč jsou někteří absentující vnímáni jako „oddaní“, zatímco jiní (většinou ženy) jsou posuzováni přísněji na základě svého pohlaví nebo společenské role?

V konečném důsledku se nejedná jen o shodu nebo porod prožívaný z dálky, ale o zrcadlo nastavované na způsob, jakým si naše společnosti organizují – a upřednostňují – jednotlivé fáze života.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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