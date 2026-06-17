Tato zpěvačka má na sobě krajkové šaty, které rozhodně nezůstanou bez povšimnutí.

Britská televizní a rozhlasová moderátorka Maya Jama opět dokázala, proč je považována za jednu z nejstylovějších moderátorek na malé obrazovce. Pro své vystoupení v britském televizním pořadu „Love Island: Aftersun“ zvolila bílé krajkové šaty, které nezůstaly bez povšimnutí na sociálních sítích.
Dlouho očekávané vystoupení na natáčení filmu "Love Island: Aftersun"
Právě na červeném koberci pořadu „Love Island: Aftersun“, který moderuje, Maya Jama způsobila senzaci. Zvyklá proměňovat každé své televizní vystoupení v módní moment, potvrdila svůj status ikony obzvláště odvážnou volbou. Neztělesňovala jen roli moderátorky; předvedla opravdový stylistický výkon, který okamžitě vyvolal vlnu reakcí na sociálních sítích a v módním tisku.
Bílé krajkové šaty
Ústředním prvkem jejího outfitu jsou dlouhé, přiléhavé šaty vyrobené výhradně z bílé krajky. Látka, tkaná v jemném květinovém vzoru, splývá od poprsí až k podlaze a hraje si s průhledností. Spodní část šatů připomíná siluetu mořské panny, těsně přiléhá ke kolenům a poté se mírně rozšiřuje, což připomíná současné svatební šaty. Tato volba materiálu je příkladem charakteristického stylu Mayi Jama. Celkový efekt je dovedně vyváženou směsicí prvků – korzetu, krajky, mořské panny a volánek – která proměňuje šaty ve skutečný kousek luxusní módy.
Výstřih zvýrazněný stříbrnými cvočky
Horní část šatů je jedním z nejvýraznějších prvků outfitu. Obzvláště hluboký výstřih je orámován řadou stříbrných cvočků, které celkovému romantickému pocitu dodávají rock'n'rollový nádech. Tento kontrast mezi jemnou krajkou a kovovým leskem detailů dodává kousku moderní a zároveň sofistikovaný rozměr. Detail couture, který podtrhuje preciznost designu a jedinečný charakter celkového vzhledu.
Korzetový pas s centrálním šněrováním
V pase se živůtek šatů rozšiřuje do splývavého efektu, doplněného centrálním šněrováním připomínajícím klasické korzety. Tato přiléhavá struktura přesně vymodeluje siluetu Mayi Jama a sleduje střihový přístup inspirovaný nejikoničtějšími siluetami večerních šatů. Šněrování, funkční i dekorativní, dodává celkovému designu grafický rozměr. Dotek haute couture, který pevně upevňuje sofistikovanou estetiku outfitu.
Elegantní vzhled dotváří celkový vzhled
Pokud jde o vlasy a líčení, Maya Jama zvolila vzhled, který dokonale ladil s jejím outfitem. Vlasy měla upravené do volných, zářivých vln, přehozených přes jedno rameno, aby odhalily její dekolt. Líčení mělo bronzový efekt, který zdůrazňoval její zářivou pleť. Tato harmonická kombinace doplňovala šaty, aniž by je zastínila, a potvrzovala tak pečlivou pozornost věnovanou detailům v jejím vzhledu.
Maya Jama pro 1. epizodu 13. série seriálu Love Island Aftersun. pic.twitter.com/qBfu5wCxw5
— Aktualizace Maya Jama 🗞️ (@mayajamaupdate) 8. června 2026
Další nezapomenutelný módní moment pro Mayu Jama
Šaty Mayi Jamy s hlubokým výstřihem a krajkou jsou součástí dlouhé řady výrazných outfitů, které moderátorka navrhla. Maya Jama, známá svým bystrým smyslem pro styl a schopností proměnit každé vystoupení v událost, opět předvedla nezapomenutelný módní moment. Tato módní volba dokonale ilustruje stylistickou svobodu, kterou prosazuje od svého debutu na obrazovce.
Maya Jama se opět objevila v nezapomenutelném světle. Britská moderátorka nabízí romantický i sofistikovaný outfit s hlubokým výstřihem, centrálně šněrovaným korzetem a sukní ve stylu mořské panny. Další důkaz, že je jednou z nejsledovanějších módních ikon v britské televizi.