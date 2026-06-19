Tato bývalá roztleskávačka, která je v osmém měsíci těhotenství, oživuje kultovní choreografii

Julia P.
@kelcey_w / Instagram

Osmý měsíc těhotenství jí ale nebrání v tom, aby pořádala pořádnou show. Kelcey Wetterbergová, bývalá roztleskávačka Dallas Cowboys, potěšila své sledující tím, že zopakovala jednu z nejikoničtějších choreografií svého bývalého týmu – a to vše během třetího trimestru těhotenství.

Kultovní choreografie během těhotenství

Ve videu sdíleném na Instagramu nastávající matka s humorem, který se sám sobě vyhýbá, začíná slovy: „Udělala bych cokoli, abych tohle dítě dostala ven.“ Když její manžel odpoví : „Cokoli?“ , spustí se slavná choreografie „Thunderstruck“ v podání roztleskávaček Dallas Cowboys.

Zvednuté ruce, pohazování hlavou, krok k zemi a pohazování vlasy: Kelcey Wetterbergová, oblečená v tmavě modrém zkráceném tričku v barvách týmu, předvádí ikonické pohyby na fotbalovém hřišti. Výkon chválený pro svou vitalitu, jen několik týdnů před porodem.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Kelcey Wetterberg (@kelcey_w)

Kývnutí na „Americké miláčky“

Tohle video je všechno, jen ne obyčejné. Kelcey Wetterberg ho natočila na počest třetí série seriálu na Netflixu „America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders“, který odstartoval její kariéru. „Něco malého, o co se nikdo neptal,“ zažertovala v popisku a dodala, že se těší na sérii věnovanou jejím bývalým spoluhráčkám. Ty rychle reagovaly: „Jak to děláš, Kelcey? Bojím se,“ „Superžena,“ byly jen některé z obdivných komentářů.

Šťastné těhotenství

V zákulisí si Kelcey Wetterbergová evidentně užívá šťastné období. V červenci očekává své první dítě a těhotenství oznámila loni v lednu po boku svého manžela Nate Crnkoviche. Na konci videa se pár dokonce podělil o něžný moment, když drží v rukou fotografie z ultrazvuku. Tato radost přichází krátce po prvním výročí svatby, které oslavili na konci roku 2024.

Kelcey Wetterbergová zvládla tyto choreografie mistrovsky díky svým pěti sezónám v centru prestižního týmu, který opustila v roce 2024. Je považována za „All-Star“ a nadále tým podporuje. Tímto osvěžujícím videem dokazuje, že těhotenství a energie mohou jít ruku v ruce.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Article précédent
Poté, co tento hráč odešel hrát na mistrovství světa, se nemohl zúčastnit narození své dcery.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Poté, co tento hráč odešel hrát na mistrovství světa, se nemohl zúčastnit narození své dcery.

Za velkými mezinárodními soutěžemi se odvíjí i osobní život. Jihokorejský brankář Kim Seung-gyu hrál na mistrovství světa ve...

Sofia Vergara se po boku Shakiry rozhodla pro kolumbijské tílko a způsobila senzaci

Kolumbijsko-americká herečka, modelka, producentka a televizní moderátorka Sofia Vergara neváhala ukázat své dědictví. Nedávno po boku své kamarádky...

„Nezměnila se“: Angelina Jolie se v New Yorku výrazně objevila

Kambodžsko-americká herečka, režisérka, scenáristka, producentka a velvyslankyně dobré vůle Angelina Jolie se nedávno výrazně objevila v New Yorku...

Shakira během svého koncertu způsobila senzaci ve flitrovaném body.

Kolumbijská zpěvačka a skladatelka Shakira v Los Angeles nadchla své fanoušky, když během série triumfálně přijatých koncertů vystoupila...

Tato zpěvačka má na sobě krajkové šaty, které rozhodně nezůstanou bez povšimnutí.

Britská televizní a rozhlasová moderátorka Maya Jama opět dokázala, proč je považována za jednu z nejstylovějších moderátorek na...

Vystoupení těchto dvou fanynek během mistrovství světa vyvolalo řadu komentářů.

Sice nedali gól, ale i tak způsobili senzaci. Dvě francouzské tvůrkyně obsahu, Andie Ella (@andie_ella) a Maya Borsali...