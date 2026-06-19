Tato bývalá roztleskávačka, která je v osmém měsíci těhotenství, oživuje kultovní choreografii

Osmý měsíc těhotenství jí ale nebrání v tom, aby pořádala pořádnou show. Kelcey Wetterbergová, bývalá roztleskávačka Dallas Cowboys, potěšila své sledující tím, že zopakovala jednu z nejikoničtějších choreografií svého bývalého týmu – a to vše během třetího trimestru těhotenství.
Kultovní choreografie během těhotenství
Ve videu sdíleném na Instagramu nastávající matka s humorem, který se sám sobě vyhýbá, začíná slovy: „Udělala bych cokoli, abych tohle dítě dostala ven.“ Když její manžel odpoví : „Cokoli?“ , spustí se slavná choreografie „Thunderstruck“ v podání roztleskávaček Dallas Cowboys.
Zvednuté ruce, pohazování hlavou, krok k zemi a pohazování vlasy: Kelcey Wetterbergová, oblečená v tmavě modrém zkráceném tričku v barvách týmu, předvádí ikonické pohyby na fotbalovém hřišti. Výkon chválený pro svou vitalitu, jen několik týdnů před porodem.
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Kývnutí na „Americké miláčky“
Tohle video je všechno, jen ne obyčejné. Kelcey Wetterberg ho natočila na počest třetí série seriálu na Netflixu „America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders“, který odstartoval její kariéru. „Něco malého, o co se nikdo neptal,“ zažertovala v popisku a dodala, že se těší na sérii věnovanou jejím bývalým spoluhráčkám. Ty rychle reagovaly: „Jak to děláš, Kelcey? Bojím se,“ „Superžena,“ byly jen některé z obdivných komentářů.
Šťastné těhotenství
V zákulisí si Kelcey Wetterbergová evidentně užívá šťastné období. V červenci očekává své první dítě a těhotenství oznámila loni v lednu po boku svého manžela Nate Crnkoviche. Na konci videa se pár dokonce podělil o něžný moment, když drží v rukou fotografie z ultrazvuku. Tato radost přichází krátce po prvním výročí svatby, které oslavili na konci roku 2024.
Kelcey Wetterbergová zvládla tyto choreografie mistrovsky díky svým pěti sezónám v centru prestižního týmu, který opustila v roce 2024. Je považována za „All-Star“ a nadále tým podporuje. Tímto osvěžujícím videem dokazuje, že těhotenství a energie mohou jít ruku v ruce.