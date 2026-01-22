Selena Gomez se svými krátkými vlasy způsobuje senzaci vzhledem „Marilyn Monroe“.

Selena Gomez opět zaujala internet. Americká zpěvačka, skladatelka, herečka, producentka a podnikatelka nedávno sdílela na Instagramu sérii fotografií doplněných jednoduchým komentářem: „Krátká série 💇♀️“. Stručná zpráva, ale dost na to, aby spustila lavinu nadšených reakcí.
Retro, hollywoodský vzhled
Zpěvačka hitu „Lose You to Love Me“ se chlubí svým novým krátkým sestřihem. Na fotografiích je Selena jednoduše zabalená v bílém ručníku a odhaluje svůj retro mikádo s ofinou, zjevně inspirované Marilyn Monroe. Vzhled dotvářejí lehce natočené hnědé vlasy, nádech růžové tvářenky a elegantní rtěnka.
Tento styl „starého Hollywoodu“ není náhoda. Selena Gomez s touto proměnou začala již na Zlatých glóbech 2026 začátkem ledna. Vypadala úžasně v černých sametových šatech od Chanelu zdobených bílým peřím a hedvábnými květinami. Velkolepá kreace, která si vyžádala více než 300 hodin práce, ztělesňovala veškerou eleganci klasického Hollywoodu. Tato nová série fotografií se řídí stejnou inspirací: jasnou poctou filmovým ikonám 50. let, od Marilyn Monroe po Dorothy Dandridge.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Skutečná módní ikona
Selena Gomez už několik měsíců experimentuje se svým image. Loni v prosinci se již zaleskla v třpytivých disco šatech s třásněmi od Dôen, které vyfotila její stylistka Erin Walsh. Walsh, která působí také jako módní poradkyně americké herečky Anne Hathaway a indicko-americké herečky, scenáristky a producentky Mindy Kaling, úspěšně vyvinula zpěvaččin styl směrem k elegantní, retro a romantické estetice.
Tato nová kapitola se zdá být odrazem nově nalezené rovnováhy Seleny Gomez, která se na podzim roku 2025 provdala za producenta Bennyho Blanca. Tento velmi soukromý pár se jen zřídka dělí o záblesky svého osobního života, ale neskrývá své blízké pouto. Mezi poklidným milostným životem a uměleckým naplněním se zdá, že Selena našla vzorec pro štěstí.
S tímto krátkým střihem inspirovaným divami starého Hollywoodu Selena Gomez potvrzuje svůj status současné ikony: je elegantní a hluboce autentická. Její nový vzhled není jen proměnou vlasů, ale ilustruje ženu, která se plně přijímá – je směsicí nostalgie a obnovy.