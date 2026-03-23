„Není dostatečně křivá“: Tato herečka čelí kritice kvůli svému vzhledu

Americká herečka Emily Rudd, která hraje Nami v hrané adaptaci seriálu "One Piece" od Netflixu, čelí opakované kritice kvůli svému vzhledu, protože má za to, že pro tuto roli "nemá dostatek křivek".
Kritika jeho „nedostatečné formy“
Od okamžiku, kdy bylo v roce 2023 oznámeno obsazení, někteří fanoušci kritizovali Emily Rudd za to, že nemá „přehnané křivky“ Nami z anime/mangy. Nami je se svou postavou archetypem pin-up girl a někteří hlasité bědovali, že Emily Rudd do tohoto obrazu nezapadá. Tyto poznámky přetrvávaly i po první sérii (2023) a před druhou sérií, s komentáři jako: „Má na Nami příliš plochý hrudník.“
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Obránci, kteří útočí protiútoky
Naštěstí většina lidí Emily Ruddovou hájí. Mnozí poukazují na to, že ženská těla v anime jsou nepřiměřená a nerealistická: „Bez absurdní počítačové grafiky bychom nikdy nenašli herečku s takovými mírami,“ tvrdí jeden fanoušek na Redditu . Sám autor světoznámé mangy „One Piece“, Eiichiro Oda, podpořil výběr pro její „krásnou duši“ spíše než pro její vzhled. Jiní uživatelé internetu trvají na svém: „Na fyzickém vzhledu nezáleží, hraje Nami perfektně – chytrá, silná, zlomyslná.“
Bez ohledu na kritiku ohledně její „figury“ Emily Rudd září svým charismatem a talentem stejně jako Nami a nároční fanoušci chválí věrnou adaptaci, kde herectví má přednost před nerealistickými 2D fantaziemi.