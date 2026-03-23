„Není dostatečně křivá“: Tato herečka čelí kritice kvůli svému vzhledu

Anaëlle G.
Americká herečka Emily Rudd, která hraje Nami v hrané adaptaci seriálu "One Piece" od Netflixu, čelí opakované kritice kvůli svému vzhledu, protože má za to, že pro tuto roli "nemá dostatek křivek".

Kritika jeho „nedostatečné formy“

Od okamžiku, kdy bylo v roce 2023 oznámeno obsazení, někteří fanoušci kritizovali Emily Rudd za to, že nemá „přehnané křivky“ Nami z anime/mangy. Nami je se svou postavou archetypem pin-up girl a někteří hlasité bědovali, že Emily Rudd do tohoto obrazu nezapadá. Tyto poznámky přetrvávaly i po první sérii (2023) a před druhou sérií, s komentáři jako: „Má na Nami příliš plochý hrudník.“

Obránci, kteří útočí protiútoky

Naštěstí většina lidí Emily Ruddovou hájí. Mnozí poukazují na to, že ženská těla v anime jsou nepřiměřená a nerealistická: „Bez absurdní počítačové grafiky bychom nikdy nenašli herečku s takovými mírami,“ tvrdí jeden fanoušek na Redditu . Sám autor světoznámé mangy „One Piece“, Eiichiro Oda, podpořil výběr pro její „krásnou duši“ spíše než pro její vzhled. Jiní uživatelé internetu trvají na svém: „Na fyzickém vzhledu nezáleží, hraje Nami perfektně – chytrá, silná, zlomyslná.“

Bez ohledu na kritiku ohledně její „figury“ Emily Rudd září svým charismatem a talentem stejně jako Nami a nároční fanoušci chválí věrnou adaptaci, kde herectví má přednost před nerealistickými 2D fantaziemi.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Na pláži tato roztleskávačka předvádí svou postavu ve vzhledu „mořské panny“.

Na pláži tato roztleskávačka předvádí svou postavu ve vzhledu „mořské panny".

Na havajské pláži předvádí roztleskávačka týmu „Dallas Cowboys“ Kleine Powell svou postavu v ultrabarevném oblečení a na dovolenou...

„Život může být krásný i bez manžela“: tato zpěvačka se otevřeně vyjadřuje o tlaku, který manželství obklopuje

Americká zpěvačka, skladatelka, hudebnice a herečka Olivia Rodrigo otevřeně prohlašuje, že „můžete být šťastní i bez manžela.“ Její...

Po intimní scéně se hvězda seriálu Bridgerton otevřela o těžkém okamžiku

Natáčení intimních scén je nedílnou součástí mnoha současných produkcí, ale tyto sekvence mohou pro herce představovat zvláštní výzvu....

Tato herečka hovoří o svém boji se závislostí a o tom, co jí pomohlo posunout se dál.

Natasha Lyonne, známá svými nezapomenutelnými rolemi v televizi a filmu, otevřeně hovořila o svém boji se závislostí. Americká...

Dua Lipa sdílí něžný okamžik se svým snoubencem na písku

Britská zpěvačka a skladatelka Dua Lipa rozpoutala na Instagramu záplavu láskyplných fotografií se svým snoubencem na pláži, přičemž...

„Nenávidím děti“: Chappell Roan obviněn z „neúcty“

Americká zpěvačka a skladatelka Chappell Roan chtěla situaci objasnit vysvětlením, že nenávidí děti ani své fanoušky a že...