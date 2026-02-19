V 67 letech se Madonna objevuje se svým partnerem na fotografiích, které vzbuzují rozruch.

Search here...

Madonna i nadále boří konvence sdílením série valentýnských fotografií po boku svého 29letého partnera Akeema Morrise. Tyto snímky rychle rozpoutají sociální média a znovu rozpoutají debaty o jejím „provokativním stylu“ a 38letém věkovém rozdílu mezi nimi. „Material Girl“ se ani zdaleka neskrývá, ale plně využívá svou svobodu projevu.

Fotografie milenců

U příležitosti oslavy svátku svatého Valentýna zveřejnila Madonna na Instagramu řadu fotografií, na kterých pózuje v minimalistických outfitech. Mezi nimi je i selfie s Akeemem Morrisem, na kterém má hvězda kolem krku přívěsek s křížkem. Střídavě nosí světle růžové body s béžovou podprsenkou, černý krajkový overal, síťované punčochy, punčochy a jehlové podpatky. Odvážné outfity doplňují doplňky jako velké sluneční brýle, kožich a krajkové rukavice. Popisek? „Zloděj srdcí... Budeš mým Valentýnem? ♥️,“ hravý odkaz na její trvalou hvězdnou sílu.

Diskrétní pár, ale veřejně známý od roku 2024

Madonna a bývalý jamajský fotbalista Akeem Morris jsou spolu od léta 2024, poprvé byli spatřeni 4. července. Od té doby se několikrát objevili na veřejnosti: na jejích 66. narozeninách v Itálii, na Met Gala 2025, v Paříži na týdnu módy, na koncertě Billie Eilish a na fotbalovém zápase v Londýně. Vánoce 2025 a Chanuka je také zanechaly velmi společné, rodinné fotografie sdílel Akeem Morris. Ačkoli se pár ke svému vztahu nikdy oficiálně nevyjádřil, tyto veřejné momenty ostře kontrastují s jejich obvyklou diskrétností, kterou ještě více zdůrazňují intimní focení, jako bylo to, které si o Vánocích užili v kostýmu „tajného Santa Clause“.

Smíšené reakce veřejnosti

Tyto snímky vyvolaly smíšené reakce: obdiv k „její troufalosti“, ale i kritiku věkového rozdílu. Mnoho komentářů zdůrazňovalo, jak „opravdu mladě“ Akeem Morris ve srovnání s ní vypadá, což přiživovalo výsměch jejich fyzickému a generačnímu rozdílu – někteří je dokonce při procházení příspěvků na Instagramu označovali za „matku a syna“.

Fanoušci ji oslavují jako „nadčasovou královnu, která posouvá hranice“, zatímco jiní to vnímají jako „zbytečnou provokaci“. Madonna je věrná své formě a nakonec každou kontroverzi promění v prohlášení: ve věku, kdy se mnozí stahují do sebe, vystavuje své tělo jako manifest vitality a nezávislé lásky.

Prostřednictvím této valentýnské akce Madonna znovu potvrzuje svou nadvládu nad image a touhou a využívá svou slávu k oslavě vášnivého románku bez tabu.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
