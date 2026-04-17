„Milujeme přirozený vzhled“: Lizzo oživuje vintage plážový outfit

Americká zpěvačka Lizzo rozpoutala na Instagramu vlny letním focením, na kterém hrdě ukazuje své tělo a plážový styl, který v sobě spojuje luxus a nostalgii. Oblečená v monogramovaných dvoudílných šatech od Gucci oslavuje „přirozené“ tělo a svým sledujícím vysílá jasný vzkaz: léto 2026 bude sezónou bez filtrů a zábran.

Sváteční vzhled, typický Gucci

Lizzo pózuje v dvoudílném topu Gucci s motivy GG, plážovém kousku, který zapadá do ducha kolekcí Lido této značky, inspirovaných italskými plážovými kluby 60. a 70. let. Pružná a strukturovaná látka zdůrazňuje tvary a zároveň zachovává elegantní linii, věrnou retro-elegantnímu duchu, který značka pěstuje ve svých plážových krojích.

„Všichni budete celé léto ukazovat svá bříška.“

V popisku svého příspěvku Lizzo napsala: „Celé léto jste si všichni vytahovali celé břicho,“ fráze, která se okamžitě stala letním sloganem, hrdě zaměřeným na tělo. Stručně řečeno, bez studu a retuší znovu získala své břicho, křivky a pohodlí v tomto typu outfitu, což silně rezonovalo s jejími fanoušky, kteří jsou zvyklí na její poselství o osvobození těla.

Touto fotografií americká zpěvačka Lizzo přispívá k širšímu trendu: neretušovaná těla se stále častěji dostávají do centra pozornosti plážových příběhů, kde kdysi bylo normou „grafické vyhlazení“. Spojením luxusní značky, jako je Gucci, s poselstvím zaměřeným na tělo, překlenuje propast mezi módou a sebevědomím a představuje obraz léta, kdy se pod sluncem mohou odhalit všechna těla.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
