Tato obtěžovaná zpěvačka vysvětluje, proč bylo nutné opustit svou zemi.

Heo Gayoon, bývalá členka jihokorejské dívčí K-popové skupiny 4MINUTE, nedávno dojemně vyprávěla o důvodech, které ji vedly k odchodu z Jižní Koreje, země, která byla pro její kariéru klíčová. Zpěvačka, která je obtěžována, bojuje s poruchou příjmu potravy a hluboce ji zasáhla rodinná tragédie, vysvětluje, proč se pro ni odchod stal aktem přežití.
Idol druhé generace zlomený tlakem
Heo Gayoon debutovala v roce 2009 jako hlavní zpěvačka skupiny 4MINUTE, jedné z nejikoničtějších dívčích skupin druhé generace K-popu. Po léta ztělesňovala image takzvaného dokonalého idola: talentovaná, usměvavá a před kamerami vždy profesionální. Jenže za touto fasádou byla realita mnohem temnější.
Během nedávného vystoupení v korejské show „You Quiz on the Block“ prozradila, že se stala obětí šikany a byla zapojena do případu „školního násilí“, které se rozhodla snášet mlčky, místo aby promluvila nebo se bránila. Vysvětlila také, že trpí bulimií: jedla, dokud ji fyzická bolest nedonutila přestat, a nebyla schopna svou poruchu přiznat svému okolí.
Nesnesitelný zármutek a zraňující slova
Kromě tlaků svého okolí a poruchy příjmu potravy se Heo Gayoon musela vyrovnat také s rodinnou tragédií: náhlou smrtí svého staršího bratra. Tento šok znamenal zlom v jejím životě. Heo Gayoon se svěřuje, že po jeho smrti jí její vlastní rodiče, přemožení zármutkem, řekli: „Kdyby nebylo tebe, chtěli bychom se k němu také přidat.“ Zničující slova pro mladou ženu, která byla již tak křehká, ji ještě hlouběji uvrhla do viny a utrpení. Korea, její země, se pak stala synonymem pro nahromaděná zranění: šikanu, poruchy příjmu potravy, truchlení a rodinné nedorozumění.
Opuštění Koreje, aby přežilo: nutný exil
Tváří v tvář této nahromaděné bolesti se Heo Gayoon nakonec rozhodla radikálně: odejít. Rozhodla se usadit na Bali v Indonésii, kde žije asi tři roky. Tam našla klidnější prostředí, daleko od reflektorů, očekávání filmového průmyslu a vzpomínek, které ji pronásledovaly. Aby si tento odchod umožnila, prodala dokonce svůj byt v Seongsu-dongu v Soulu a také své auto, čímž symbolicky přerušila materiální vazby na svůj minulý život. Nebyl to útěk za pohodlím, ale rozhodnutí pro emocionální přežití: Bali se pro ni stalo prostorem, kde se mohla znovu vybudovat, nadechnout a znovu definovat sebe sama mimo nálepku „idol“.
Od hvězdy K-popu k ženě hledající klid
Od rozpadu skupiny 4MINUTE v roce 2016 se Heo Gayoon postupně obrací k herectví a soukromějšímu životu. V roce 2024 opět upoutala pozornost veřejnosti sdílením svého života na Bali prostřednictvím online obsahu a odhalila tak jednodušší a přirozenější ženu, která hledá vnitřní klid spíše než slávu. Její příběh vrhá světlo na skrytou stránku K-popu:
- Extrémní tlak na tělo a image.
- Skandály a zvěsti o „školním násilí“, které ničí pověst.
- Vnucené mlčení kolem duševních poruch a poruch příjmu potravy.
Vyprávěním svého příběhu dává Heo Gayoon těmto často neviditelným utrpením lidskou tvář a připomíná nám, že za každou modlou se skrývá člověk, který může být na pokraji zhroucení.
Příběh Heo Gayoon není jen příběhem zpěvačky, která opustila svou zemi, ale příběhem ženy, která musela uniknout z toxického prostředí, aby přežila. Otevřeným promluvením o své bulimii, obtěžování, kterému byla vystavena, a bolesti ze ztráty bratra boří tabu, které v korejském hudebním průmyslu stále přetrvává, a povzbuzuje další umělce – a fanoušky – aby brali své duševní zdraví vážně.