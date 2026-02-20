Search here...

Charlize Theron v 50 letech prolomila mlčení o „nepřijatelném chování“ v Hollywoodu.

@charlizeafrica/Instagram

Charlize Theron vzpomíná na svou hollywoodskou kariéru a odsuzuje „nepřijatelné chování“, které by dnes už netolerovala. V nedávném rozhovoru pro časopis AnOther jihoafrická herečka, producentka a modelka otevřeně hovoří o sexismu v tomto odvětví, o své potřebě znovu získat kontrolu a o tom, jak nyní přistupuje ke své profesi.

Osvobozený hlas

Charlize Theronová vypráví o tom, jak na place zažívala ponižování a neúctu už od svých začátků jako modelka a poté jako herečka. Popisuje konkurzy, natáčení filmů a focení, kde někteří režiséři nebo fotografové zaujímali agresivní nebo dotěrné postoje, které nyní nazývá chováním, „které už nemůžete tolerovat“. Svěřuje se například, že nedávno musela napomenout fotografa, který se jí bez varování dotkl pod záminkou úpravy oblečení, což je gesto, které nyní odmítá tolerovat.

Od „trofeje“ k ženě, která si vybírá

Charlize Theron také vysvětluje, že v 90. letech byl jediný způsob, jak se „prosadit“, často přijetím role ženy, která se jen tak nestala. Vzpomíná, jak viděla herečky kolem sebe natočit tři filmy, než byly považovány za „jednorázové“, což ji vedlo k tomu, aby už v raném věku přemýšlela o „strategii dlouhověkosti“. Její posedlostí, jak říká, bylo překvapit filmový průmysl a dokázat, že za obrazem blondýnky, který se na ni promítá, se skrývá „víc než to“: „Jsem dospělá žena. Chci mít určitou kontrolu nad svým vlastním uměleckým osudem.“

Produkujte, abyste znovu získali kontrolu

Charlize Theron zdůrazňuje důležitost kariéry producentky už před 25 lety, v době, kdy herečky v této roli nebyly brány vážně. Fascinovaly ji zákulisní aspekty filmové tvorby, a tak se chtěla podílet na všem: na výběru režisérů, psaní scénářů, střihu, režii herců, aby měla, jak sama říká, „trochu kontroly“ nad svým vlastním uměleckým osudem. Vysvětluje, že nyní svou práci vnímá ve dvou částech: jako „zranitelná a citlivá“ herečka a jako producentka, která tuto zranitelnost chrání a prosazuje kvalitu filmů z výšky 9 000 metrů nad zemí.

Stárnutí, odpor a neustálé zpochybňování statu quo

Charlize Theron se odmítá bát stárnutí a zároveň uznává fyzické výzvy, které představuje natáčení akčních filmů, jako je například její připravovaný film „Apex“. Vypráví, jak posouvala své tělo na hranice možností, dokonce film dokončila se zraněními vyžadujícími operaci, ale aniž by slevovala ze svého závazku k autenticitě a realismu. Pro ni je v době umělé inteligence a standardizace obsahu výzvou pokračovat v tvorbě děl, která jsou výzvou, vyžadují soustředění a zobrazují ženy v celé jejich emocionální složitosti, daleko od klišé a uklidňujících stereotypů.

Charlize Theron nakonec využívá svou platformu k tomu, aby promluvila o tom, co mnozí dlouho mlčeli: o každodenním násilí v Hollywoodu, tlaku na ženy a jejich potřebě znovu získat kontrolu nad svými vlastními příběhy. Díky své otevřenosti, svému producentskému nasazení a výběru rolí se více než kdy jindy etablovala jako významný hlas současné kinematografie.

