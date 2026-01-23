Tato brazilská modelka ve svých 44 letech předvádí na pláži svou postavu.

Brazilská modelka a herečka Alessandra Ambrosio nedávno zveřejnila na Instagramu fotografii, která okamžitě způsobila senzaci. Bývalá andělka Victoria's Secret zářivě ladí na tropické pláži s nohama v tyrkysové vodě a výhledem na horizont plný hor a plachetnic.
Přirozená elegance
Brazilská modelka, oblečená v šafránově oranžovém outfitu – kraťasech a bolerku (krátké sako/rozepnutá vesta) – a doplněná slaměným kloboukem, ztělesňuje zářivou a klidnou krásu. Tato fotografie, pravděpodobně pořízená v Brazílii, odráží Alessandřino spojení s jejími kořeny a také její oddanost životnímu stylu, který vyvažuje sport, pohodu a osobní rovnováhu.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Vlna online obdivu
Příspěvek vygeneroval během několika hodin statisíce lajků a lavinu chvály. Uživatelé internetu jednomyslně tleskali jejímu nadčasovému charismatu: „Jsi bohyně, nadčasová!“ , „Ve 44 letech jsi inspirativnější než kdy dřív“, „ Na pláži absolutní cíle.“ Podpora, která se skládala z emotikonů srdce a ohně a obdivných zpráv, byla ohromující.
Jako ambasadorka wellness značek a spoluzakladatelka vlastní řady plavek inspiruje Alessandra Ambrosio daleko za hranicemi přehlídkového mola. Tyto plážové fotografie jsou součástí konzistentní trajektorie: trajektorie ženy, která prochází roky s klidem a autenticitou, kterou její fanoušci neustále oslavují.