„Neuvěřitelně krásná“: tato americká modelka vylepšila svou postavu v džínovém oblečení

@olandria / Instagram

Americká modelka, influencerka a televizní osobnost Olandria Carthenová na udílení cen Fashion Trust US Awards 2026 v Los Angeles strhla pozornost. Poté, co se proslavila v pořadu „Love Island USA“, zdobila růžový koberec lookem, který napodobil jeden z nejoblíbenějších kousků módy: džíny.

Džínové šaty, které znovuobjevují roztrhané džíny

Na tuto událost měla Olandria Carthen na sobě džínové šaty. Dlouhé, přiléhavé šaty vyrobené ze světlého denimu obepínaly její postavu. Vyznačovaly se dekonstruovaným střihem, inspirovaným roztrhanými džínami. Na lemu se objevily výřezy a třásně, které dodávaly šatům moderní a experimentální nádech.

Nejvýraznějším detailem byl sošný, asymetrický výstřih, vytvořený z přemístěného, vertikálně umístěného džínového pasu, který vytvářel originální architektonickou strukturu. Černý satén kontrastoval se surovou texturou džínoviny. Tato látka také tvořila vzadu širokou mašli, která se prodlužovala do elegantní vlečky, jež zdůrazňovala haute couture rozměr oděvu.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Olandria (@olandria)

Minimalistický styl pro zvýraznění siluety

Olandria Carthen doplnila svůj vzhled decentními, ale výraznými doplňky. Černý náhrdelník připomínající pásek zdůrazňoval její krk, zatímco výrazné prsteny a diamantové náušnice dodávaly třpyt. Její černé lodičky s špičatou špičkou a sladěná manikúra podtrhovaly vizuální soudržnost outfitu.

Kontrast mezi texturovaným denimem a saténově černými prvky vytvořil rovnováhu mezi inspirací streetwearem a sofistikovaností. Pro svůj beauty look zvolila Olandria Carthen střih pixie s mikrotřásněmi, který doplnil make-upem, jež zdůraznil decentní kouřové oči a přirozené rty.

Vzestup nové módní postavy

Přítomnost Olandrie Carthenové na udílení cen Fashion Trust US Awards ilustruje vznik nových, vlivných tváří v současné módě. Její volba šatů kombinujících dekonstruovaný denim s prvky haute couture odráží současný trend: stírání hranic mezi každodenním nošením a výraznými kousky. Na sociálních sítích si outfit vysloužil řadu nadšených reakcí. Mnoho uživatelů chválilo eleganci modelky a zanechávalo komentáře jako „Neuvěřitelně krásná“ a „Nádherná“.

S těmito džínovými šaty nabídla Olandria Carthen originální vizi současné módy. Tento outfit ukazuje, že i ty nejznámější materiály lze proměnit ve velkolepé kreace, což potvrzuje důležitost kreativity ve vývoji trendů.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

