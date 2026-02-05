Tvrdí, že jsou siamská dvojčata, ale jejich úspěch je záhadný.

S více než 280 000 sledujícími v rekordním čase přitahují „partnerské“ influencerky Valeria a Camila stejnou měrou lajk i podezření. Je jejich účet novou tváří umělé inteligence?
Estetika, která je „příliš dokonalá“, než aby to byla pravda?
Jmenují se Valeria a Camila, říkají si siamská dvojčata, mají „dvě hlavy, ale jednu vibraci“ a chlubí se více než 290 000 sledujícími na Instagramu. Móda, líčení, hravé pózy: jejich vizuální svět je pečlivě vytvořen tak, aby zaujal. A funguje to. Jenže s tím, jak jejich sláva exploduje, vyvstávají otázky: jsou tato dvojčata lidmi, nebo novým produktem umělé inteligence?
Jejich životopis je stručný, ale poutavý: narodili se na Floridě a je jim 25 let, tvrdí, že mají srostlé páteře a odmítají jakoukoli myšlenku chirurgického oddělení. Ve svých instagramových stories dokonce odpovídají na zvědavé otázky: „Ano, mluvíme, hýbeme se, očividně nejsme umělá inteligence.“ Toto ujištění však nepřesvědčí každého. Uživatelé internetu si rychle všimli anomálií: upřené pohledy, podivná symetrie, extrémně hladká kůže, přátelé, kteří se jim až znepokojivě podobají… Všechny tyto indicie vedly některé k podezření, že se jedná o čistě digitální výtvor.
Pochybnosti potvrdil Andrew Hulbert, inženýr specializující se na podněty umělé inteligence, v rozhovoru pro Daily Mail . Podle něj jsou dvojčata skutečně výtvory generovanými umělou inteligencí. „Je to narativní strategie navržená tak, aby vyvolala maximální zapojení. Všechno je perfektní, až na absenci nedokonalostí,“ vysvětluje. Obrazy jsou příliš ostré, příliš čisté. A jejich oči? „V tom umělá inteligence často prozrazuje svou sílu. Pohledu chybí hloubka, spontánnost.“
Znepokojivý trend
Tento příběh není ojedinělý případ. Influenceři generovaní umělou inteligencí se množí, od falešných modelek a virtuálních zpěvaček až po fiktivní páry. Někteří jsou ohledně svých umělých identit otevření. Jiní, jako Valeria a Camila, si zachovávají nejednoznačnost. Tato strategie je rozporuplná: mezi fascinací realismem a neklidem tváří v tvář manipulaci.
Komentáře k jejich příspěvkům jsou smíšené. Někteří lidé žasnou: „Neuvěřitelné“, „Velkolepé“. Jiní reagují: „Proč nikdo nemluví o tom, že jsou falešní?“ „Je děsivé, co dokáže umělá inteligence.“ Tyto digitální postavy zpochybňují náš vztah k obrazu, k tělu, k autenticitě. Také nastolují otázku reprezentace: co to znamená idealizovat lidi, kteří neexistují?
Fenomén Valerie a Camily v konečném důsledku ztělesňuje éru, kde se hranice mezi pravdou a fikcí stírají – a to záměrně. Jejich (fiktivní) příběh o siamských dvojčatech se dotýká hluboké identity, odolnosti a inkluze. Jenže zjevně je to jen vymyšlený příběh. A přesto na Instagramu nadále generují rozruch. Důkaz, že v ekonomice pozornosti má iluze někdy větší hodnotu než autenticita.