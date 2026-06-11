Hailey Bieber vrací do módy nadčasovou klasiku z roku 2000 s výrazným vzhledem.

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber potvrzuje svůj status módní ikony své generace. V nedávném videu zveřejněném na Instagramu předvedla minimalistický vzhled: obyčejné bílé tílko v kombinaci s kalhotami s nízkým pasem, v pravém stylu 21. století. Tato demonstrace stylu, jak se dalo očekávat, okamžitě zaujala miliony jejích sledujících.
Jednoduché bílé tílko, nadčasový kousek 21. století
Na sdílených snímcích Hailey Bieber pózuje v tlumeně osvětlené místnosti a má na sobě obyčejné bílé tílko. Má rovný střih na hrudi, striktně vodorovný výstřih a dvě tenká ramínka, která ho tak akorát drží na místě. Tento oděv je symbolem určité epochy.
Na začátku první dekády 21. století se „cami“ (bílé tílko) stalo absolutní módní stálicí, kterou na plátně zpopularizovala americká herečka, režisérka a producentka Jennifer Aniston v seriálu „Přátelé“, americká herečka a producentka Sarah Jessica Parker, americká zpěvačka Britney Spears a americká mediální osobnost a podnikatelka Paris Hilton. Jednoduchý oděv, který však ztělesňuje celou dekádu estetiky.
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Kalhoty s nízkým pasem a černý pásek: perfektní kombinace pro rok 2000
Je to kombinace se spodními díly, díky které se tento outfit tak ztotožňuje. Hailey Bieber zkombinovala své obyčejné bílé tílko s bílými kalhotami s nízkým pasem – ikonický detail z prvního desetiletí prvního desetiletí, který byl na deset let vyhozen ze šatníků, než se v roce 2022 silně vrátil. Celý outfit je sepnutý tenkým černým páskem, který dodává monochromatické siluetě přesně tu správnou dávku grafického kontrastu. Rovnováha funguje okamžitě.
Proč se Y2K silně vrací
Hailey Bieber již několik let pěstuje rezolutně minimalistický styl, kde se ústředním bodem stává nově objevený základní kousek oblečení. A znovuzrození módních trendů roku 2000 na molech i v šatnících pro volný čas je nyní také dobře zdokumentováno. Přehlídky jaro/léto 2026 představovaly množství odkazů: kalhoty s nízkým pasem, tenké pásky, jednoduchá tílka a velmi světlé džíny. Tento obecný trend dokonale odpovídá estetice Hailey Bieber.
S tímto nejnovějším vystoupením v obyčejném bílém tílku a kalhotách s nízkým pasem Hailey Bieber nejen „vzdává poctu prvnímu desetiletí roku 2000“. Především potvrzuje, že osvědčené klasiky zůstávají nejsilnější. Ukázka stylu, která jistě inspiruje ostatní po celé léto.