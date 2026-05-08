„Ultra svalnatá“: Eiza González zaujme novou fyzickou transformací

Když mexická herečka a zpěvačka Eiza González sdílí na Instagramu fotku, její fanoušci jsou vždycky na místě. Tentokrát je to její fyzická proměna, která upoutala pozornost všech: nedávno předvedla vypracovanou postavu, která ohromila její sledující. A za touto proměnou se skrývá obzvláště ambiciózní filmový projekt.

Působivá postava pro jeho další film

Na fotografii Eiza González pózuje s rukama zdviženýma před zrcadlem, otočená zády, a odhaluje působivou svalnatou postavu. Definované paže, vyrýsovaná záda, sebevědomé držení těla: to je daleko od postavy, kterou byla doposud známá. Její fanoušci, kteří sledovali její fotografie z cvičení v posilovně posledních několik týdnů, si změny jistě všimli. Někteří dokonce spekulovali, že trénuje na roli „Wonder Woman“ v připravovaném DC Universe Jamese Gunna.

Odpověď přišla od samotné herečky v popisku: „IRON JANE. 🎬 Vítejte ve světě kulturistiky. Jsem velmi hrdá na to, že mohu vyprávět Janin příběh, a tato cesta je mi obzvlášť blízká.“ To mluví za vše. Komentáře pod příspěvkem se hrnuly. „Ultra svalnatá“, „působivá“, „k nepoznání“ … uživatelé internetu byli plní chvály na její novou postavu.

„Železná Jane“, jeho nový velký projekt

Dotyčný film se jmenuje „Iron Jane“ a scénář napsala a režírovala ho Lissette Feliciano, jejíž první celovečerní film „Women is Losers“ (Ženy jsou ztroskotanky) vzbudil pozornost na festivalu SXSW. Projekt byl představen mezinárodním kupcům na filmovém trhu v Cannes v roce 2026, což naznačuje, že očekávání od tohoto dramatu zasazeného do světa ženské kulturistiky jsou již nyní vysoká.

Eiza González hraje Janie John, složitou postavu, která po těžkém dětství objevuje tento svět. Po boku González si v hlavní roli zahraje americký herec Brandon Sklenar, kterého jsme nedávno viděli ve filmu „Služka“, a který hraje jejího trenéra, bývalého šampiona. Příběh slibuje prozkoumání témat síly, zranitelnosti a hledání identity.

Kariéra, která nabírá na obrátkách

Tato fyzická proměna ilustruje naprosté nasazení, které Eiza González vkládá do svých rolí. Mexická herečka, známá svými výkony ve filmech „Baby Driver“, „Godzilla vs. Kong“, „I Care a Lot“ a seriálu Netflixu „3 Body Problems“, i nadále rozšiřuje svůj záběr. A program Eizy González je nabitější než kdy dříve.

Brzy se objeví v novém filmu „In the Grey“ od Guye Ritchieho po boku amerického herce Jakea Gyllenhaala a britského herce Henryho Cavilla, a také v Rileyho filmu „I Love Boosters“ s americkými herečkami Keke Palmer a Demi Moore. Dá se s jistotou říci, že její nová postava nezůstala bez povšimnutí v její rychle stoupající kariéře.

Touto proměnou Eiza González znovu dokazuje, že nikdy nedělá nic napůl. Mezi uměleckým nasazením, fyzickou náročností a výběrem silných rolí si mexická herečka i nadále razí jedinečnou cestu v Hollywoodu.

