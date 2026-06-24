V minimalistické siluetě modelka Kaia Gerber oživuje trend 90. let.

Americká modelka a herečka Kaia Gerber má přirozený smysl pro styl. Na Instagramu zveřejnila snímky z nové módní kampaně, v níž předvedla celočerný vzhled s výrazně minimalistickou estetikou. Tato série fotografií čerpá inspiraci z 90. let a potvrzuje velký návrat této dekády.
Minimalistický celočerný vzhled
Pro tuto kampaň zvolila Kaia Gerber celočerný outfit. Měla na sobě body v kombinaci s bomber bundou, které doplnily průsvitné punčocháče, stříbrné lodičky a sluneční brýle. Nádech šarlatové rtěnky dodal jinak tmavému outfitu zářivý šmrnc. Modelka pózující vedle černého sportovního vozu v pečlivě promyšlené póze dokonale ztělesňovala čistou, grafickou estetiku focení.
Kaia Gerber pro shopredone 🫦 pic.twitter.com/59o5zdmMxm
— Luv (@cherrymagazinee) 16. června 2026
Pocta devadesátým letům
Kromě samotných kousků tato kampaň evokuje celou estetiku. Celočerný vzhled, decentní látky a atmosféra „topmodelky z přehlídkového molu“ přímo odkazují na minimalismus 90. let. Zrnitá, filmová fotografie tento vintage nádech dále posiluje. Je to způsob, jak oživit desetiletí, jehož vliv v současné módě stále sílí.
Dědička stylu supermodelky
Tato volba není náhodná. Kaia Gerber, dcera legendární americké supermodelky Cindy Crawford, absolutní ikony přehlídkových mol 90. let, se jeví jako přirozená dědička této elegance. Přijetím minimalistického stylu, který proslavil modelky té doby, vzdává Kaia Gerber jemnou poctu tomuto zlatému věku módy a zároveň jej pevně zakotvuje v současnosti.
Kampaň chválená fanoušky
Není divu, že příspěvek se stal hitem u sledujících Kaie Gerber. Mnozí ocenili přirozený vzhled a sebevědomí vyjádřené na fotografiích, stejně jako celkovou soudržnost kampaně. Tento úspěch potvrzuje status Kaie Gerber jako jedné z vycházejících hvězd své generace na pomezí módy a image.
S tímto minimalistickým, celočerným lookem Kaia Gerber dokazuje, že jednoduchá a čistá silueta může stačit k tomu, aby zanechala trvalý dojem. Oživením stylu 90. let přináší kampaň, která je elegantní i nostalgická zároveň. Důkaz, že tato dekáda i nadále inspiruje módu – a ty, kteří ji tvoří.