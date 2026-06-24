V minimalistické siluetě modelka Kaia Gerber oživuje trend 90. let.

Léa Michel
@kaiagerber / Instagram

Americká modelka a herečka Kaia Gerber má přirozený smysl pro styl. Na Instagramu zveřejnila snímky z nové módní kampaně, v níž předvedla celočerný vzhled s výrazně minimalistickou estetikou. Tato série fotografií čerpá inspiraci z 90. let a potvrzuje velký návrat této dekády.

Minimalistický celočerný vzhled

Pro tuto kampaň zvolila Kaia Gerber celočerný outfit. Měla na sobě body v kombinaci s bomber bundou, které doplnily průsvitné punčocháče, stříbrné lodičky a sluneční brýle. Nádech šarlatové rtěnky dodal jinak tmavému outfitu zářivý šmrnc. Modelka pózující vedle černého sportovního vozu v pečlivě promyšlené póze dokonale ztělesňovala čistou, grafickou estetiku focení.

Pocta devadesátým letům

Kromě samotných kousků tato kampaň evokuje celou estetiku. Celočerný vzhled, decentní látky a atmosféra „topmodelky z přehlídkového molu“ přímo odkazují na minimalismus 90. let. Zrnitá, filmová fotografie tento vintage nádech dále posiluje. Je to způsob, jak oživit desetiletí, jehož vliv v současné módě stále sílí.

Dědička stylu supermodelky

Tato volba není náhodná. Kaia Gerber, dcera legendární americké supermodelky Cindy Crawford, absolutní ikony přehlídkových mol 90. let, se jeví jako přirozená dědička této elegance. Přijetím minimalistického stylu, který proslavil modelky té doby, vzdává Kaia Gerber jemnou poctu tomuto zlatému věku módy a zároveň jej pevně zakotvuje v současnosti.

Kampaň chválená fanoušky

Není divu, že příspěvek se stal hitem u sledujících Kaie Gerber. Mnozí ocenili přirozený vzhled a sebevědomí vyjádřené na fotografiích, stejně jako celkovou soudržnost kampaně. Tento úspěch potvrzuje status Kaie Gerber jako jedné z vycházejících hvězd své generace na pomezí módy a image.

S tímto minimalistickým, celočerným lookem Kaia Gerber dokazuje, že jednoduchá a čistá silueta může stačit k tomu, aby zanechala trvalý dojem. Oživením stylu 90. let přináší kampaň, která je elegantní i nostalgická zároveň. Důkaz, že tato dekáda i nadále inspiruje módu – a ty, kteří ji tvoří.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Alexandra Daddario na tribunách mistrovství světa přitahuje všechny pohledy

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Alexandra Daddario na tribunách mistrovství světa přitahuje všechny pohledy

Alexandra Daddario měla den v životě fanynky. Americká herečka, známá především pro svou roli v seriálu „Bílý lotos“,...

Zpěvačka Kesha se odváží předvést rockový vzhled v korzetovém body a metalické bundě

Americká zpěvačka Kesha se na pódiu nikdy nebála riskovat. Na Instagramu se podělila o záběr jednoho ze svých...

Zendaya se nápadně objevila v šatech s třásněmi po boku svého přítele.

Americká herečka a producentka Zendaya svým posledním veřejným vystoupením rozhodně vzbudila rozruch. Po boku svého přítele, herce Toma...

Ve svých 28 letech se Michelle Randolphová pyšní výrazným plážovým outfitem v této trendy barvě.

Americká herečka a modelka Michelle Randolph udává tón létu. Na Instagramu způsobila senzaci metalickým máslově žlutým plážovým outfitem,...

Zpěvačka Rita Ora předvedla výrazný vzhled v saténových šatech.

Britská zpěvačka Rita Ora kosovského původu sdílela na Instagramu řadu fotografií pořízených v Soho House, kde uspořádala improvizovaný...

„Ostříhala jsem si spoustu vlasů“: Meghan Trainor překvapila svou rodinu novým účesem

Americká zpěvačka a skladatelka Meghan Trainor se rozhodla pro dramatickou proměnu vlasů – a ujistila se, že zachytí...