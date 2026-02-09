Search here...

„Deformovaná ústa“: v 62 letech tato moderátorka lituje této kosmetické operace

Anaëlle G.
@sophie_davant/Instagram

Francouzská novinářka a rozhlasová a televizní moderátorka Sophie Davant nedávno otevřeně hovořila o svých zkušenostech s kosmetickou chirurgií. I když tvrdí, že se rozhodla „udržet si vzhled před kamerami“, přiznává, že podstoupila nepovedený zákrok, který jí zanechal hořkou vzpomínku… a cenné ponaučení.

Tlak obrazu v televizi

Být televizní osobností nevyhnutelně ovlivňuje to, jak je vnímán image člověka. Podle Grazia Sophie Davant vysvětluje: v odvětví, kde je vzhled zkoumán, „stále musíte být reprezentativní.“ Moderátorka, která si je dobře vědoma očekávání veřejnosti, zdůrazňuje nespravedlnost mezi muži a ženami: zatímco mužům známky stárnutí dodávají „kouzlo“, u žen jsou vnímány jako nedostatky.

Aby si Sophie Davant „udržela vzhled“ bez radikální transformace, říká, že dává přednost kosmetické medicíně před chirurgickým zákrokem. Botox, kyselina hyaluronová nebo laserové ošetření: to vše jsou pravidelné procedury, o kterých tvrdí, že pomáhají „zmírnit účinky času, aniž by změnily její přirozené rysy“.

I když to může být názor Sophie Davantové, je důležité si uvědomit, že je naprosto zbytečné uchylovat se k chirurgickým zákrokům nebo kosmetickým procedurám, abyste se přizpůsobili ideálu nebo si „udrželi vzhled“. Vaše tělo a obličej jsou naprosto legitimní takové, jaké jsou. Stárnutí je normální, mít vrásky nebo jiné známky stárnutí je normální: není třeba tyto známky života maskovat ani vymazávat.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Sophie Davant (@sophie_davant)

Neúspěšný experiment a trvalé ponaučení

Sophie Davant vzpomíná na nehodu, která se stala asi před deseti lety. Když ji pozvali na sezení v klinice, nechali ji přesvědčit, aby si nechala upravit rty. Výsledek byl podle jejích slov „katastrofální“. Její „deformovaná ústa“ šokovala její kolegy, včetně jejího přítele Williama Leymergieho. Televizní moderátorka se raději nenechala unést trapnými pocity, ale raději se tomu zasmála.

Sophie Davant při pohledu zpět vysvětluje, že tuto chybu vnímá jako poučnou zkušenost: naučila se už nepodléhat impulzivitě ani neuváženým estetickým volbám. Od té doby nenechává nic náhodě a dbá na to, aby zůstala věrná svému image.

Tato nešťastná zkušenost nakonec Sophie Davant připomněla, že žádný zásah není bez rizika a že člověk musí naslouchat svým instinktům, než se poddá tlaku názorů ostatních. A že každý člověk je platný ve svém těle takové, jaké je, s transformací nebo bez ní: hodnota člověka se nikdy neměří jeho vzhledem.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Na Super Bowlu skrývaly šaty Lady Gaga vysoce symbolický detail.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Na Super Bowlu skrývaly šaty Lady Gaga vysoce symbolický detail.

Zpěvačka a skladatelka Lady Gaga nedávno překvapila publikum na Super Bowlu LII, když se na pódiu připojila k...

Botox: Tato herečka odsuzuje normalizaci chirurgických zákroků u mladých žen

Americká herečka a producentka Laura Dernová se staví proti normalizaci kosmetických zákroků u velmi mladých žen. Tento varovný...

Margot Robbie se vrací ke módní klasice se současnou elegancí

Margot Robbie opět upoutala pozornost módních fanoušků tím, že čerpala z historie stylu a vytvořila vzhled, který propojuje...

Proč tyto šaty, které už Meghan Markleová nosí, vyvolávají kontroverze

Meghan Markle, americká herečka, která se stala vévodkyní ze Sussexu, si nedávno oblékla šaty, které měla na sobě...

Miliony „lajků“ na každém příspěvku na Instagramu: tato thajská zpěvačka láme rekordy.

Lalisa Manoban, známá jako Lisa, bývalá členka jihokorejské dívčí K-popové skupiny Blackpink, kraluje Instagramu s více než 100...

Chappell Roan vysvětluje, proč už nechce být nazývána svým rodným jménem.

Chappell Roan, popová senzace roku 2024, kategoricky odmítá být nazývána svým rodným jménem Kayleigh Rose Amstutz. Americká zpěvačka...

© 2025 The Body Optimist