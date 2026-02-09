„Deformovaná ústa“: v 62 letech tato moderátorka lituje této kosmetické operace

Francouzská novinářka a rozhlasová a televizní moderátorka Sophie Davant nedávno otevřeně hovořila o svých zkušenostech s kosmetickou chirurgií. I když tvrdí, že se rozhodla „udržet si vzhled před kamerami“, přiznává, že podstoupila nepovedený zákrok, který jí zanechal hořkou vzpomínku… a cenné ponaučení.
Tlak obrazu v televizi
Být televizní osobností nevyhnutelně ovlivňuje to, jak je vnímán image člověka. Podle Grazia Sophie Davant vysvětluje: v odvětví, kde je vzhled zkoumán, „stále musíte být reprezentativní.“ Moderátorka, která si je dobře vědoma očekávání veřejnosti, zdůrazňuje nespravedlnost mezi muži a ženami: zatímco mužům známky stárnutí dodávají „kouzlo“, u žen jsou vnímány jako nedostatky.
Aby si Sophie Davant „udržela vzhled“ bez radikální transformace, říká, že dává přednost kosmetické medicíně před chirurgickým zákrokem. Botox, kyselina hyaluronová nebo laserové ošetření: to vše jsou pravidelné procedury, o kterých tvrdí, že pomáhají „zmírnit účinky času, aniž by změnily její přirozené rysy“.
I když to může být názor Sophie Davantové, je důležité si uvědomit, že je naprosto zbytečné uchylovat se k chirurgickým zákrokům nebo kosmetickým procedurám, abyste se přizpůsobili ideálu nebo si „udrželi vzhled“. Vaše tělo a obličej jsou naprosto legitimní takové, jaké jsou. Stárnutí je normální, mít vrásky nebo jiné známky stárnutí je normální: není třeba tyto známky života maskovat ani vymazávat.
Neúspěšný experiment a trvalé ponaučení
Sophie Davant vzpomíná na nehodu, která se stala asi před deseti lety. Když ji pozvali na sezení v klinice, nechali ji přesvědčit, aby si nechala upravit rty. Výsledek byl podle jejích slov „katastrofální“. Její „deformovaná ústa“ šokovala její kolegy, včetně jejího přítele Williama Leymergieho. Televizní moderátorka se raději nenechala unést trapnými pocity, ale raději se tomu zasmála.
Sophie Davant při pohledu zpět vysvětluje, že tuto chybu vnímá jako poučnou zkušenost: naučila se už nepodléhat impulzivitě ani neuváženým estetickým volbám. Od té doby nenechává nic náhodě a dbá na to, aby zůstala věrná svému image.
Tato nešťastná zkušenost nakonec Sophie Davant připomněla, že žádný zásah není bez rizika a že člověk musí naslouchat svým instinktům, než se poddá tlaku názorů ostatních. A že každý člověk je platný ve svém těle takové, jaké je, s transformací nebo bez ní: hodnota člověka se nikdy neměří jeho vzhledem.