V Paříži Demi Moore způsobila senzaci v sošném overalu

Léa Michel
@demimoore/Instagram

Pařížský týden haute couture módy opět splnil svůj slib o podívané a odvážné atmosféře. Mezi nejvýznamnějšími hosty uchvátila publikum Demi Moore na přehlídce Schiaparelli jaro/léto 2026, která se objevila v sošně tvarovaném černém overalu zdobeném zvířecími potisky. Elegantní outfit věrný surrealistickému duchu italského módního domu.

Kontrolovaný „kočičí“ vzhled

Americká herečka, známá pro svou „chuť riskovat“ na červeném koberci, zvolila přiléhavý černý overal inspirovaný kolekcí Schiaparelli podzim 2025. Látka se stříbrnými detaily připomínajícími stylizovaný leopardí vzor nenápadně zdůrazňovala siluetu hvězdy filmu „The Substance“.

Celý outfit doplnila Demi Moore dlouhým, architektonicky střiženým kabátem, malým černým kloboukem v avantgardním stylu, nakloněným pod úhlem, a texturovanou kabelkou s imitací krokodýla. Na nohou měla černé lodičky s kovovými výřezy – charakteristickým prvkem Schiaparelli – které dotvářely tento elegantní a zároveň bezchybný stylový vzhled.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Demi Moore (@demimoore)

Pařížská elegance podle Schiaparelliho

Přehlídka Schiaparelli, kterou režíroval umělecký ředitel Daniel Roseberry, opět propojila teatrálnost s mistrovským zpracováním couture. Díky sochařsky tvarovaným objemům, mytologickým odkazům a zvířecím motivům přilákala módní dům vybrané publikum, směs hollywoodských hvězd a vlivných osobností světa módy. V tomto prostředí Demi Moore předvedla podmanivý a decentní projev, který dokázal, že ve svých 63 letech je nadčasovou stylovou ikonou schopnou kombinovat klasickou eleganci se současnou odvahou.

Z Idaha do Paříže: pozoruhodný kontrast

Jen o pár týdnů dříve se herečka objevila ve zcela jiném prostředí: doma v zasněžené krajině Idaha, v kožešinou lemovaných botách a nadměrném svetru, s nímž si odhazovala sníh ze své terasy. Tato radikální změna stylu, od útulného zimního pohodlí k pařížské haute couture, zdůrazňuje, jak přirozeně a sebeironicky Demi Moore ví, jak si zachovat svůj veřejný image.

Demi Moore ztělesňuje svobodnou a inspirativní vizi stylu, která se snoubí s pařížskou elegancí a decentní jednoduchostí. S „kočičím půvabem“ od Schiaparelli herečka dokazuje, že je i nadále jednou z nejelegantnějších a nepředvídatelnějších postav hollywoodské scény – schopnou v jediném vystoupení proměnit módní přehlídku v událost.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
