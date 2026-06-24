Paris Hilton se na tribuně mistrovství světa chlubí velmi americkým vzhledem.

Julia P.
@parishilton / Instagram

Paris Hilton se věrně ujala toho, že na mistrovství světa ve fotbale 2026™ zanechala svůj dojem. Americká podnikatelka, která se na tribuně objevila na podporu týmu USA, zvolila stoprocentně vlastenecký vzhled, který rozhodně nenechal uživatele internetu lhostejnými – a to až do té míry, že se názory v komentářích rozdělily.

100% americký vzhled

Paris Hilton se pro tuto příležitost oblékla do národních barev, od červené přes bílou a modrou. Oblékla si červenobílý pruhovaný dres amerického národního týmu, který zkombinovala s rozšířenými džínami zdobenými hvězdami, modrými koženými rukavicemi bez prstů a modrými slunečními brýlemi s tlustými obroučkami. Celý vzhled doplňovaly její dlouhé vlnité blond vlasy. Byl to způsob, jak Paris Hilton propojit svůj obvyklý styl se slavnostním a vlasteneckým duchem události.

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Příspěvek sdílený uživatelem Paris Hilton (@parishilton)

Smíšené reakce

Názory v komentářích se rozcházely: zatímco někteří uživatelé internetu chválili „odvážný, zábavný a dokonale tematicky sladěný outfit“, jiní shledali celý vzhled „trochu teatrální“. Někteří dokonce zpochybňovali její „skutečný zájem o fotbal“. Stojí za to si uvědomit, že vzhled nebo tělo člověka by nikdy neměly být používány k posouzení jeho legitimity v žádné oblasti.

A ačkoliv se to týká všech, ženy ve světě fotbalu stále až příliš často čelí přetrvávajícím stereotypům. Být vášnivou fanynkou, fanynkou nebo odbornicí na tento sport nemá nic společného s pohlavím: ženy si mohou fotbal užívat a sledovat se stejným nadšením a znalostmi jako muži. Je načase odložit stranou klišé, že jsou tam jen „aby vypadaly hezky“ nebo že o hře nic nevědí.

Paris Hilton se na mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ objevila pozoruhodně, a to jak v kombinaci asertivního vlastenectví, tak i velkolepého stylu. Kromě stylu tam byla i proto, aby podpořila národní tým, a zúčastnila se úvodního zápasu mezi Spojenými státy a Paraguayí, který se hrál na stadionu v Los Angeles a který Američané přesvědčivě vyhráli (4:1).

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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