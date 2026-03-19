V šatech s „optickým klamem“ tato zpěvačka překvapuje odvážným vzhledem

Léa Michel
@sukiwaterhouse / Instagram

Britská zpěvačka, skladatelka, herečka a modelka Suki Waterhouse překvapila na premiéře filmu „The Drama“ v Los Angeles „odvážným“ haute couture lookem v šatech z patchworku s „optickými iluzemi“.

Výtvor Harrise Reeda otevřený mnoha interpretacím

17. března 2026 se Suki Waterhouse objevila na červeném koberci v sošně tvarovaných šatech. Tento patchworkový kousek bez rukávů mísil zářivé barvy a kontrastní vzory: strukturovaný korzet jako by vrstvil několik šatů do jednoho. Horní část zdobilo modré peří, zatímco silueta dokonale obepínala její postavu a vytvářela podmanivý vizuální efekt.

Minimalistické doplňky a pečlivě promyšlený make-up

Suki nechala šaty dominovat a doplnila je jen několika decentními kroužky. Její vlasy, upravené do volného drdolu s charakteristickou ofinou a splývavými prameny, rámovaly líčení, které zdůrazňovalo její rysy. Tento minimalistický přístup umocňoval divadelní dopad outfitu a proměňoval každý pohyb v živoucí scénu.

Robert Pattinson doplňuje excentrické duo

Její partner, britský herec, model a hudebník Robert Pattinson, hvězda filmu „Drama“ po boku americké herečky a producentky Zendayi, si zahrál v růžovém obleku, zelené košili, žluté pruhované kravatě a botách z hadí kůže. Toto duo, které mísí „módní drama“ s očividnou chemií, zaujalo fotografy a ztělesňovalo dokonale sehraný umělecký pár.

Šaty Suki Waterhouse, které představovaly „optický klam“, znovuobjevily červený koberec jako vizuální zážitek a dokázaly, že zpěvačka vyniká v překvapování svých hostů. Byl to módní moment, který kombinoval odvážnost, sofistikovanost a nezapomenutelnou ukázku spojení mezi páry.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Gwyneth Paltrow, která je považována za „omezující", rozděluje uživatele internetu.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Gwyneth Paltrow, která je považována za „omezující“, rozděluje uživatele internetu.

