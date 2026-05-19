Modelka Adriana Lima ve svých 44 letech září v éterických černých šatech

Během filmového festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) se Adriana Lima obzvláště výrazně objevila na velké slavnostní předváděčce šperků, která se konala na Croisette. Brazilská modelka zvolila výrazně jemnou siluetu v dlouhých asymetrických černých šatech. Výsledkem byl look, který flirtuje s jednoduchostí a zároveň zůstává nepopiratelně velkolepý.
Černé tylové šaty s asymetrickými liniemi
Ústředním prvkem vzhledu Adriany Limy je asymetrický střih šatů, strukturovaný kolem jediného ramene. Tato konstrukce, která zcela odhaluje jednu stranu siluety, aby lépe zdůraznila druhou, vytváří jedinečnou vizuální dynamiku a boří tak klasické symetrické splývání červeného koberce. Tyl, zvolený jako primární látka, dodává celku téměř éterickou lehkost. Látka zde není těžká, neprůhledná černá, ale vzdušná vibrace, která „oživuje siluetu zevnitř“. Tento stylistický přístup ukazuje, jak černá, když je zpracována se správným materiálem, může být vším, jen ne statická.
V oblasti poprsí je látka pečlivě nařasená do plisovaného lemování, jehož záhyby vytvářejí zářivou texturu a decentní objem. Tato manipulace s materiálem kontrastuje s plynulostí plnější sukně, která pak splývá až k podlaze. S sebemenším pohybem Adriany Limy látka ožívá, stoupá a klesá, jako by žila vlastním životem.
Safírové a diamantové náušnice jako ústřední prvek
Dalším výrazným prvkem tohoto vzhledu byly šperky. Adriana Lima zvolila pár dlouhých visících náušnic zdobených kaskádovitými safíry a diamanty. Tmavě modrá barva safírů dodala šatům vzácný a nečekaný barevný nádech, který kontrastoval s absolutní černí. Diamanty mezitím zachycovaly světlo s každým pohybem a zdůrazňovaly její siluetu pečlivě rozmístěnými, zářivými třpytkami. Tato volba výjimečných šperků vytvořila vskutku divadelní efekt kolem jejího výstřihu a účesu.
Sofistikovaný účes s ofinou na stranu
Adriana Lima zvolila elegantní vysoký drdol, dokonale upravený a doplněný pečlivě vytvořenou ofinou, která jemně rámuje její obličej. Tento účes, retro i výrazně moderní zároveň, zdůrazňuje její rysy obličeje a vytváří prostor kolem dekoltu, díky čemuž vyniknou její šperky.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Podpis ikony „top modelingu“
Kromě stylistických prvků je tento vzhled připomínkou lehkosti, s níž Adriana Lima zdobí přehlídkové molo, červený koberec a slavnostní večery již více než dvě desetiletí. Její přítomnost je neustále jemná i mistrovská, v níž její zkušenosti topmodelky ovlivňují každý vizuální detail. Její elegance je kultivovaná stejně jako ztělesněná.
Svým vystoupením na festivalu v Cannes 18. května 2026 Adriana Lima opět předvedla svůj talent pro rafinované a sofistikované siluety. Její asymetrické černé šaty v kombinaci s výjimečnými šperky označily jeden z nejkrásnějších módních momentů canneského kalendáře.