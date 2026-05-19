Modelka Adriana Lima ve svých 44 letech září v éterických černých šatech

Léa Michel
@adrianalima / Instagram

Během filmového festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) se Adriana Lima obzvláště výrazně objevila na velké slavnostní předváděčce šperků, která se konala na Croisette. Brazilská modelka zvolila výrazně jemnou siluetu v dlouhých asymetrických černých šatech. Výsledkem byl look, který flirtuje s jednoduchostí a zároveň zůstává nepopiratelně velkolepý.

Černé tylové šaty s asymetrickými liniemi

Ústředním prvkem vzhledu Adriany Limy je asymetrický střih šatů, strukturovaný kolem jediného ramene. Tato konstrukce, která zcela odhaluje jednu stranu siluety, aby lépe zdůraznila druhou, vytváří jedinečnou vizuální dynamiku a boří tak klasické symetrické splývání červeného koberce. Tyl, zvolený jako primární látka, dodává celku téměř éterickou lehkost. Látka zde není těžká, neprůhledná černá, ale vzdušná vibrace, která „oživuje siluetu zevnitř“. Tento stylistický přístup ukazuje, jak černá, když je zpracována se správným materiálem, může být vším, jen ne statická.

V oblasti poprsí je látka pečlivě nařasená do plisovaného lemování, jehož záhyby vytvářejí zářivou texturu a decentní objem. Tato manipulace s materiálem kontrastuje s plynulostí plnější sukně, která pak splývá až k podlaze. S sebemenším pohybem Adriany Limy látka ožívá, stoupá a klesá, jako by žila vlastním životem.

Safírové a diamantové náušnice jako ústřední prvek

Dalším výrazným prvkem tohoto vzhledu byly šperky. Adriana Lima zvolila pár dlouhých visících náušnic zdobených kaskádovitými safíry a diamanty. Tmavě modrá barva safírů dodala šatům vzácný a nečekaný barevný nádech, který kontrastoval s absolutní černí. Diamanty mezitím zachycovaly světlo s každým pohybem a zdůrazňovaly její siluetu pečlivě rozmístěnými, zářivými třpytkami. Tato volba výjimečných šperků vytvořila vskutku divadelní efekt kolem jejího výstřihu a účesu.

Sofistikovaný účes s ofinou na stranu

Adriana Lima zvolila elegantní vysoký drdol, dokonale upravený a doplněný pečlivě vytvořenou ofinou, která jemně rámuje její obličej. Tento účes, retro i výrazně moderní zároveň, zdůrazňuje její rysy obličeje a vytváří prostor kolem dekoltu, díky čemuž vyniknou její šperky.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Adriana Lima (@iconadrianalima)

Podpis ikony „top modelingu“

Kromě stylistických prvků je tento vzhled připomínkou lehkosti, s níž Adriana Lima zdobí přehlídkové molo, červený koberec a slavnostní večery již více než dvě desetiletí. Její přítomnost je neustále jemná i mistrovská, v níž její zkušenosti topmodelky ovlivňují každý vizuální detail. Její elegance je kultivovaná stejně jako ztělesněná.

Svým vystoupením na festivalu v Cannes 18. května 2026 Adriana Lima opět předvedla svůj talent pro rafinované a sofistikované siluety. Její asymetrické černé šaty v kombinaci s výjimečnými šperky označily jeden z nejkrásnějších módních momentů canneského kalendáře.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
V rozevlátých šatech modelka Barbara Palvin zdůrazňuje své těhotenské bříško.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

V rozevlátých šatech modelka Barbara Palvin zdůrazňuje své těhotenské bříško.

Na filmovém festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) se Barbara Palvinová objevila jednou z nejdojemnějších ročních prezentací. Maďarská...

Sharon Stone rozzářila červený koberec v Cannes v šatech vyšívaných krystaly.

Na světové premiéře filmu „Fjordy“ předvedla Sharon Stone jeden z nejúžasnějších výstupů 79. ročníku filmového festivalu v Cannes...

Bella Hadid dorazila do Cannes výrazně ve zlatých šatech.

18. května 2026 se americká modelka Bella Hadid objevila na velkém charitativním galavečeru v Le Cannet, který se...

U bazénu Elizabeth Hurleyová radí, jak se nechat vyfotografovat.

Britská herečka, modelka a producentka Elizabeth Hurley je nespornou ikonou letní fotografie. Nedávno se na Instagramu podělila o...

V šedesáti letech tato zpěvačka v metalických šatech přitahuje pozornost

V Las Vegas se kanadská country zpěvačka Shania Twain zúčastnila 61. ročníku udílení cen Akademie country hudby, o...

Herečka Sofia Vergara ve svých 53 letech způsobila senzaci ve vintage outfitu.

Kolumbijsko-americká herečka, modelka, producentka a televizní moderátorka Sofia Vergara proměnila svůj víkend v Las Vegas ve skutečnou módní...