Americká herečka Chase Infiniti vypadala v honosných indigově modrých volánek na zahájení festivalu Series Mania ve francouzském Lille jako opravdová princezna.
Moderní princeznovské šaty
Pro procházku po červeném koberci v Lille 20. března si herečka zvolila sytě indigově modrou kreaci, kompletně vyrobenou na zakázku značkou Louis Vuitton. Luxusní saténové šaty se vyznačovaly romantickým volánkovým výstřihem, vícevrstvým skládaným živůtkem a především objemnou sukní ve stylu koše, která se rozšiřovala jako královské plesové šaty. Každý pohyb vytvářel kaskádovitý efekt látky a zdůrazňoval její moderní princeznovský půvab. Fanoušci to milovali: „Princezna“ nebo „Fialová je tvoje barva.“
Minimální styling, maximální dopad
Jako nejnovější ambasadorka luxusní značky nechala Chase Infiniti mluvit šaty. Svůj outfit doplnila jemným náhrdelníkem s vinnou révou, který obepínal její výstřih, aniž by zastínil šaty. Vlasy měla upravené do elegantního drdolu, připomínajícího sofistikovaný make-up, který předvedla na Oscarech, zatímco svěží make-up zvýraznil její pleť a růžovo-červené rty decentně doplňovaly tmavě modrou barvu šatů.
Od své průlomové role Willy v oscarovém filmu „One Battle After Another“ americká herečka Chase Chase Infiniti neustále předvádí velkolepé outfity: po splývavých levandulových šatech na Oscarech si tato indigová róba upevnila status „nové královny červeného koberce“. Její spolupráce s luxusní značkou Louis Vuitton – od ceremoniálu udílení Oscarů až po festival Series Mania – ji již zařadila mezi nejvýznamnější módní ambasadorky současnosti.