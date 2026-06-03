U příležitosti oslavy 28. výročí svatby sdílela Cindy Crawford fotografii, která dojala její fanoušky.

Americká supermodelka Cindy Crawford a její manžel, americký podnikatel Rande Gerber, oslavují téměř tři desetiletí manželství. U příležitosti 28. výročí svatby sdíleli manželé na Instagramu nostalgické fotografie, které se jejich sledujících rychle dotkly.
Publikace plná nostalgie
29. května, v symbolický den, zveřejnila Cindy Crawford dvě černobílé fotografie. První, vzpomínka z jejich svatby, ukazuje, jak společně krájejí svatební dort; druhá, novější, zachycuje pár, jak si užívá společnou večeři s výročním dezertem na stole. „Od teď k tamto, mrknutím oka,“ napsala Cindy Crawford k fotografiím a dodala: „28 krásných let. Jaká je to čest být s vámi vdaná.“ V komentářích poblahopřála řada celebrit, včetně americké novinářky Marie Shriver a americké herečky Lisy Rinny.
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Těmito něžnými a nostalgickými příspěvky nám Cindy Crawford a Rande Gerber připomínají, že jejich příběh, který začal téměř před třiceti lety, neztratil nic ze své vřelosti. Mezi vzpomínkami z dětství a nedávnými fotografiemi pár nabízí svým sledujícím krásnou lekci o trvalé lásce, založené na přátelství a vzájemném respektu.