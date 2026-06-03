Modelka v šestém měsíci těhotenství prochází po molu v plážovém oblečení a překvapuje uživatele internetu.

Julia P.
@katieaustin / Instagram

Měli byste všechno odložit, když čekáte dítě? Katie Austin si odpověděla po svém. Americká modelka, která byla v šestém měsíci těhotenství, prošla po molu přehlídky plavek Sports Illustrated 30. května v Miami Beach a hrdě odhalila své těhotenské bříško. Vzhled, který některé z diváků překvapil.

Procházet se po molu během těhotenství? Volba, kterou plně vítá.

Na této akci, která se konala v rámci Miami Swim Week v hotelu W South Beach, prošla Katie Austin po molu v zeleném plážovém outfitu, který zdůrazňoval její těhotenství. Katie Austin, veteránka této akce – na módní přehlídce slavného amerického časopisu se objevila už po šest – se svěřila, že její rozhodnutí překvapilo své okolí. „Pokaždé, když to oznámím, lidé jsou překvapeni,“ řekla časopisu People . A sebevědomě dodala: „To mě nezpomalí.“

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Příspěvek sdílený uživatelem Katie Austin (@katieaustin)

Těhotenství prožité s energií

Těhotenství ji zdaleka nebrání v jejích plánech, ale naopak ji zjevně posiluje. Katie Austinová říká, že letos cítí „jinou energii“ a dítě, které očekává, vnímá jako další zdroj hrdosti: „Moje holčička bude nejkrásnějším doplňkem, jaký jsem kdy na mole nosila,“ svěřila se. Přiznává však, že v této fázi trochu zpomalila, a poznamenává, že jí roste bříško, i když stále říká, že je „v nejlepší možné formě“. Také přiznala, že musí více trénovat chůzi, protože si není jistá, jak rostoucí bříško ovlivní její držení těla.

První mateřská péče

Tato šťastná přestávka přichází několik měsíců po oznámení jejího prvního těhotenství. 15. března Katie Austin oznámila, že čeká dítě se svým manželem Lanem Armstrongem, za kterého se vdala v květnu 2024. U této příležitosti sdílela fotografie z těhotenského focení na pláži, kde jí partner něžně drží bříško. Katie Austin, dcera Denise Austin, fitness ikony 80. a 90. let, se od dětství věnuje světu sportu a wellness – v předchozím vydání se dokonce prošla po mole po boku své matky.

Tím, že se Katie Austin procházela po mole během těhotenství a sebejistota, vysílá pozitivní signál o těhotenství a sebevědomí. Tam, kde někteří očekávali, že se od ní stáhne, se ona rozhodla pokračovat v tom, co miluje, svým vlastním tempem.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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