Search here...

„Nová módní múza“: Chase Infiniti předvádí břišní svaly a způsobuje senzaci

Léa Michel
@chaseinfiniti/Instagram

Chase Infiniti, hvězda roku 2025, která se díky své vynikající roli ve filmu „One Battle After Another“ proslavila stylem a prezentací, se i nadále proslavuje stylem a publicitou. Začátkem ledna 2026 zdobila americká herečka červený koberec Critics' Choice Awards v architektonické kreaci z kolekce Louis Vuitton jaro/léto 2026. Nominována na cenu za nejlepší herečku po boku Emmy Stone a Amandy Seyfriedové, upevnila si status nové múzy filmu i módy.

Kombinace půvabu a síly

Chase Infiniti ve svém outfitu ušitém na míru kombinuje dlouhou sukni s avantgardním crop topem. Tento dvoudílný top v máslově žluté barvě si hraje s kontrasty: vysoký výstřih, nařasený živůtek a ramena zdůrazněná dramatickou pláštěnkou se sochařským objemem. Výsledkem je silueta, která v sobě spojuje sílu, eleganci a modernitu, dokonale laděná s energií, kterou herečka vyzařuje na velkém plátně.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem chase infiniti (@chaseinfiniti)

Zřetelný důraz na jednoduchost, pokud jde o příslušenství

Aby Chase Infiniti vyvážil výraznou architekturu vzhledu, zvolil decentní, ale sofistikované doplňky: spirálové stříbrné kruhové náušnice, náramek s diamanty a minimalistické snubní prsteny. Jeho zářivý make-up v růžových tónech a uhlazené vlasy rámující jeho tvář dodaly celkovému dojmu jemnost a svěžest.

Vzhled, který okamžitě způsobil senzaci na sociálních sítích, kde lze číst komentáře jako „nová módní múza“ a „je to osvěžující“ . Daleko od toho, aby zastínil outfit, každý detail zdůrazňuje kontrolovanou a soudržnou estetiku.

Vycházející hvězda s již ikonickým stylem

Chase Infiniti vévodí červenému koberci s jistotou ostřílené hvězdy. Poté, co se herečka proslavila svým intenzivním a propracovaným ztvárněním Willy ve filmu „One Battle After Another“, získala svou první velkou nominaci, což znamenalo zlomový okamžik v její kariéře.

Její výrazné vystoupení na společenských akcích mezitím upoutala pozornost módních nadšenců: výrazné siluety, čisté linie a bystrý smysl pro detail vytvořily již rozpoznatelný stylistický rukopis. Mezi kontrolovanou odvahou a asertivní kultivovaností se Chase Infiniti již nejen objevuje; buduje si rostoucí postavení, které ji nyní řadí mezi vycházející hvězdy nové generace Hollywoodu.

S talentem, charismatem a vypracovaným vzhledem se Chase Infiniti etabluje jako vycházející hvězda filmu… a módy.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Hailey Bieber, maminka v plavkách, která zapaluje sociální média.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hailey Bieber, maminka v plavkách, která zapaluje sociální média.

Hailey Bieber zahájila rok 2026 slunečnou a stylovou. Americká modelka a podnikatelka nedávno zveřejnila sérii fotografií ze své...

Amy Schumerová způsobila senzaci tímto „body-pozitivním“ focením, které boří zažité stereotypy.

Amy Schumerová se na začátku roku 2026 silně proslavila neretušovaným focením, které zrežírovala její vlastní matka. Vypadá přesně...

Tato herečka, která je považována za „příliš starou“ na to, aby byla atraktivní, reaguje na kritiku

Americká komička, herečka, scenáristka a producentka Kathy Griffin odmítá reduktivní nálepkování a soudy související s věkem. V 65...

Heidi Klum v 52 letech předvádí svou postavu v plavkách.

Heidi Klum si již několik let pěstuje digitální prezentaci, která je daleko od umělosti, jež je často spojována...

„Byla jsem mladá, hezká a naštvaná“: Tato hvězda z 90. let vypráví, co prožila v zákulisí.

Gabrielle Carterisová, herečka, která hrála Andreu Zuckermanovou v kultovním seriálu z 90. let „Beverly Hills 90210“, nyní promluvila...

Lizzo v plavkách zahajuje rok 2026 s jasným poselstvím: žádné problémy.

2. ledna 2026 Lizzo zahájila rok silným příspěvkem na Instagramu: dvěma fotografiemi sebe sama v bílých plavkách od...

© 2025 The Body Optimist