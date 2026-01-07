„Nová módní múza“: Chase Infiniti předvádí břišní svaly a způsobuje senzaci

Chase Infiniti, hvězda roku 2025, která se díky své vynikající roli ve filmu „One Battle After Another“ proslavila stylem a prezentací, se i nadále proslavuje stylem a publicitou. Začátkem ledna 2026 zdobila americká herečka červený koberec Critics' Choice Awards v architektonické kreaci z kolekce Louis Vuitton jaro/léto 2026. Nominována na cenu za nejlepší herečku po boku Emmy Stone a Amandy Seyfriedové, upevnila si status nové múzy filmu i módy.
Kombinace půvabu a síly
Chase Infiniti ve svém outfitu ušitém na míru kombinuje dlouhou sukni s avantgardním crop topem. Tento dvoudílný top v máslově žluté barvě si hraje s kontrasty: vysoký výstřih, nařasený živůtek a ramena zdůrazněná dramatickou pláštěnkou se sochařským objemem. Výsledkem je silueta, která v sobě spojuje sílu, eleganci a modernitu, dokonale laděná s energií, kterou herečka vyzařuje na velkém plátně.
Zřetelný důraz na jednoduchost, pokud jde o příslušenství
Aby Chase Infiniti vyvážil výraznou architekturu vzhledu, zvolil decentní, ale sofistikované doplňky: spirálové stříbrné kruhové náušnice, náramek s diamanty a minimalistické snubní prsteny. Jeho zářivý make-up v růžových tónech a uhlazené vlasy rámující jeho tvář dodaly celkovému dojmu jemnost a svěžest.
Vzhled, který okamžitě způsobil senzaci na sociálních sítích, kde lze číst komentáře jako „nová módní múza“ a „je to osvěžující“ . Daleko od toho, aby zastínil outfit, každý detail zdůrazňuje kontrolovanou a soudržnou estetiku.
Vycházející hvězda s již ikonickým stylem
Chase Infiniti vévodí červenému koberci s jistotou ostřílené hvězdy. Poté, co se herečka proslavila svým intenzivním a propracovaným ztvárněním Willy ve filmu „One Battle After Another“, získala svou první velkou nominaci, což znamenalo zlomový okamžik v její kariéře.
Její výrazné vystoupení na společenských akcích mezitím upoutala pozornost módních nadšenců: výrazné siluety, čisté linie a bystrý smysl pro detail vytvořily již rozpoznatelný stylistický rukopis. Mezi kontrolovanou odvahou a asertivní kultivovaností se Chase Infiniti již nejen objevuje; buduje si rostoucí postavení, které ji nyní řadí mezi vycházející hvězdy nové generace Hollywoodu.
S talentem, charismatem a vypracovaným vzhledem se Chase Infiniti etabluje jako vycházející hvězda filmu… a módy.