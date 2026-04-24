Hailey Bieber rozzářila červený koberec v třpytivých šedých krajkových šatech.

Na galavečeru TIME100, medializované akci pořádané časopisem Time na oslavu 100 nejvlivnějších lidí světa, upoutala pozornost zejména americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber. Její třpytivé šedé krajkové šaty vynikaly svou elegancí a výrazně moderním nádechem.
Šaty, které jsou průsvitné a zároveň oslnivé
Hailey Bieber zdobila červený koberec galavečera TIME100 v sofistikovaném outfitu, který okamžitě přitáhl pozornost. Pro tuto příležitost měla na sobě jemně třpytivé šedé krajkové šaty, které si hrály s průhledností a světlem. Krajkové detaily dodávaly látkě jemnou texturu, zatímco odlesky látky zachycovaly světlo s každým pohybem.
Minimalistický a sofistikovaný vzhled
Volba doplňků a líčení podtrhla čisté linie outfitu. Jemný účes a decentní líčení umožnily šatům dostat se do centra pozornosti. Tato estetická volba odráží současný trend, který upřednostňuje decentní, ale sofistikované siluety, kde se počítá každý detail.
Stylová ikona na červeném koberci
Hailey Bieber, známá svými hojně diskutovanými módními vystoupeními, opět potvrzuje své postavení významné osobnosti ve světě současné módy. Její oděvní styl, někdy „odvážný“ a vždy dokonale provedený, pomáhá utvářet trendy na červeném koberci i mimo něj.
V těchto třpytivých šedých krajkových šatech se Hailey Bieber elegantně a výrazně objevila na galavečeru TIME100. Outfit dokonale ilustruje kombinaci minimalismu, sofistikovanosti a vizuálního dopadu.