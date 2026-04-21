„Prožívala jsem noční můru“: Herečka z Bridgertonu prolomila mlčení o svém duševním zdraví

Britská herečka Ruby Barker, známá veřejnosti díky roli v seriálu „Bridgerton“, se rozhodla otevřeně hovořit o své obtížné realitě. Ve velmi osobním příspěvku na Instagramu hovořila o viditelných dopadech léčby bipolární poruchy na její tělo.
„Někdy se v zrcadle nenávidím.“
Ruby Barker sdílela video z posilovny, kde se natáčela na běžeckém pásu a ukazovala váhu s číslem 112,5 kg (240 liber). V popisku vysvětluje, že tato váha je přímým důsledkem osmiměsíčního užívání léků na bipolární poruchu a tuto tělesnou změnu nazývá „lékařským přibíráním na váze“. „Mnozí z vás znají můj příběh a bitvy, které jsem sváděla s bipolární poruchou. Toto je fyzický následek osmiměsíční léčby – a upřímně řečeno, přináší to s sebou zcela novou psychickou výzvu,“ napsala.
Herečka se nesnažila zlehčovat obtíže, kterými procházela. Přiznala, že některé dny „nenáviděla“ pohled na sebe do zrcadla, zachycená ve spirále srovnávání se svým bývalým tělem nebo s ostatními. „Může to být jako skutečná noční můra a nezmizí to jen přes noc,“ uznala a poté vyzvala lidi, aby byli k sobě trpěliví. Poděkovala také svému partnerovi Oliverovi za jeho podporu na této cestě.
@rubybarkeractress Jedna věc, o které se dostatečně nemluví, je, jak těžké je vyrovnat se s přibíráním na váze v důsledku lékařské péče. No… tady jsem. Mnozí z vás znají můj příběh a boje, kterým jsem čelila v životě s bipolární poruchou. Toto je fyzický následek osmiměsíční léčby – a upřímně řečeno, přinesla s sebou zcela novou psychickou výzvu. Hurá 🙃 Dělám, co můžu, a jsem vděčná, že mě v tom Oliver podporuje. Prosím, popřejte mi na této cestě hodně štěstí, protože to není snadné. Opravdu soucítím s každým, kdo bojuje se svou váhou – srovnávání, zrcadlo, neustálý mentální hluk. Někdy nesnáším to, co vidím, a nedokážu přestat se porovnávat se svým minulým já nebo s ostatními. Může to být jako živoucí noční můra a nevyřeší se to přes noc. Ale na druhou stranu: dnes je můj čtvrtý den bez vapingu a už cítím výhody svého kardia. Krok za krokem. #fyp #foryoupage #hubnutí #přibývánínaváze #mojecesta ♬ původní zvuk - Ruby Barker
Dvě psychotické epizody od Bridgertona
Ruby Barkerová již v roce 2022 prolomila mlčení a prozradila, že zažila dvě psychotické epizody, první se objevila hned po natáčení první série seriálu „Bridgerton“. „Od Bridgertonu s tím bojuji, to je pravda. Bylo mi opravdu špatně. Byla jsem v nemocnici,“ řekla tehdy. Následně jí byla diagnostikována bipolární porucha a popsala ji jako „vnitřní vztek poháněný mezigeneračním traumatem“.
Netflix a Shondaland v hledáčku
Zatímco v roce 2022 poděkovala Netflixu za to, že jí obsadil „život“, Ruby Barker od té doby změnila názor. V podcastu Oxfordské univerzity obvinila streamovací platformu a produkční společnost Shondaland, že ji po jejích zhrouceních nikdy nekontaktovaly.
Zdůraznila také bolestný paradox hraní ostrakizované a izolované postavy – Mariny Thompson – zatímco se sama v zákulisí cítila opuštěná. „Když jsem týden po natáčení první série šla do nemocnice, bylo to opravdu ututláno a drženo v tajnosti, protože seriál se měl brzy vysílat,“ svěřila se.
@pagesix Hvězda seriálu „Bridgerton“ Ruby Barker kritizovala Netflix a Shondaland poté, co prohlásila, že během natáčení seriálu utrpěla „dva psychotické záchvaty“. Podrobnosti naleznete v profilu. ♬ původní zvuk - Page Six
Navzdory trýznivé povaze svého příběhu Ruby Barker zakončila svůj příspěvek s nadějí. Zmínila se, že je „čtvrtý den bez vapování“ a že „zažila zlepšení své kardiovaskulární vytrvalosti“. „Krok po kroku,“ uzavřela. V komentářích jí její sledující vyjádřili ohromnou podporu a poděkovali jí za to, že zahájila diskusi o často přehlížených vedlejších účincích psychiatrických léků.