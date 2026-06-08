Modelka Kaia Gerber se v Paříži výrazně objevila v šatech s výstřihem.

Kaia Gerber si opět upevnila status módní ikony své generace. Americká modelka a herečka způsobila senzaci na pařížské párty pořádané umělcem JR a podnikatelem Evanem Spiegelem. Její outfit, dokonale ztělesňující ducha francouzské metropole, rozhodně nezůstal bez povšimnutí.
Top bez ramínek s výřezy
Na fotografiích, které od té doby kolují, pózuje Kaia Gerber v dlouhých černých šatech s výrazně architektonickým střihem. Kožený živůtek bez ramínek strukturuje horní část siluety a dodává celému kousku téměř sochařský rozměr. Tento couture přístup připomíná experimenty velkých módních domů s kůží jako ušlechtilým materiálem.
Jsou to bezpochyby malé přední výřezy, které dělají tento kousek tak výrazným. Strategicky umístěné na přední straně živůtku vytvářejí grafické otvory, které dodávají látce pohyb. Velmi moderní stylistický podpis, který se v posledních sezónách zpopularizoval na nejmodernějších přehlídkových molech ve světě módy.
Asymetrické punčochy s rozparkem
Šaty se poté rozšiřují do trapézové sukně, jejíž asymetrie je skutečným poznávacím znamením oděvu. Na levé straně lem prudce stoupá a vytváří vysoký boční rozpark, který s každým krokem odhaluje celou nohu Kaie Gerber. Kontrast funguje okamžitě: vše je přesně umístěno, od strukturovaného živůtku až po asymetrické splývání sukně. Pohled sleduje siluetu odshora dolů bez zastavení – přesně ten vizuální efekt, o který se usiluje u těch nejpromyšlenějších vystoupení na červeném koberci.
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Vzhled bez doplňků
Kaia Gerber se místo přehnané siluety rozhodla vzdát doplňků. Žádné šperky, žádná kabelka, žádné vrstvy: mluví jen šaty. Minimalistický přístup, který dokonale odpovídá duchu haute couture daného kusu a umožňuje samotnému oděvu zazářit. Pokud jde o vlasy a líčení, byly zvoleny stejné decentní volby: jemné fénování a decentní líčení, aby neodváděly pozornost od šatů.
V těchto šatech s výstřihem a vysokým rozparkem se Kaia Gerber objevila na jednom ze svých nejvýraznějších pařížských outfitů. Ukázala tak, že móda, když je pečlivě zpracovaná, nepotřebuje k záři žádné ozdoby. A že dobře zvolená silueta z jednoho dílu může někdy říct vše.