Těhotná Aubrey Plaza ukázala na červeném koberci své bříško.

Julia P.
Extrait de la série « White Lotus »

Americká herečka a producentka Aubrey Plaza prožívá jedno z nejintenzivnějších období svého osobního života. Nedávno se objevila na červeném koberci na udílení cen Tony v New Yorku v doprovodu svého partnera Chrise Abbotta. A její těhotenské bříško, které s oblibou ukázala, okamžitě upoutalo pozornost všech.

Šaty s kapucí

Pro tuto příležitost Aubrey Plaza zvolila dlouhé černé šaty s tenkými bílými svislými pruhy. Dokonale padnoucí kousek, který obepínal její postavu a zároveň jemně kopíroval křivky jejího těhotenství. Svůj vzhled doplnila záměrně minimalistickým přístupem: dlouhé volně rozpuštěné vlasy, decentní make-up a žádné výrazné šperky. Rafinovaný styl, který nechal její siluetu a samotný okamžik vyniknout. Na několika fotografiích je herečka vidět, jak si ochranitelsky pokládá ruku na břicho – něžné gesto, které se stalo klasikou mezi těhotnými celebritami.

Vědomý vzhled

Chris Abbott se po boku Aubrey Plazy dokonale sladil se svou partnerkou. Americký herec se objevil v černém sametovém smokingovém saku, bílé košili, černé kravatě a černých kalhotách. Čistá a decentní elegance, dokonale odpovídající duchu večera.

Toto vystoupení mělo pro pár zvláštní význam. Chris Abbott byl nominován na cenu za nejlepšího herce ve vedlejší roli za ztvárnění Biffa Lomana v obnovené inscenaci ikonické hry Arthura Millera „Smrt obchodního cestujícího“, která v roce 2026 získala nejméně devět nominací na cenu Tony.

Těhotenství potvrzené loni v dubnu

Začátkem jara pár potvrdil, že očekávají své první společné dítě. Aubrey Plaza poprvé veřejně promluvila v podcastu „SmartLess“ s odzbrojující upřímností: „No, uvnitř mě je dítě,“ přiznala a dodala: „Vždycky, vždycky, vždycky jsem chtěla vědět, jaké to je. Tohle dobrodružství se zdá být tak zajímavé.“

Zářivým vystoupením na udílení cen Tony v roce 2026 Aubrey Plaza zaznamenala významný milník ve svém životě. Pár, který sdílí řadu profesionálních projektů – od divadelních her mimo Broadway až po film „Černý medvěd“ z roku 2020 – se k této nové kapitole zřejmě blíží se stejnou mírou spoluúčasti jako s diskrétností.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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