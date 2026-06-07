Roky po natočení scény ve 13 letech tato herečka vede bezprecedentní bitvu

Německá herečka a modelka Nastassja Kinski právě dosáhla historického vítězství. Po desetiletí trvající právní bitvě se jí podařilo dosáhnout alespoň dočasného odstranění filmu natočeného v roce 1975, v němž se objevuje ve věku pouhých 13 let ve scéně, kterou považuje za „hluboce nevhodnou“. V dějinách evropské kinematografie se jedná o bezprecedentní boj.
Scéna, která už nefunguje
Dotyčný film s názvem „Špatný pohyb“ („Falsche Bewegung“) natočil v roce 1975 německý filmař Wim Wenders. Nastassja Kinski, tehdy třináctiletá, hraje němou dívku Mignon. Problematická scéna ji ukazuje ve „stavu tělesné odhalenosti obzvláště nevhodném pro její věk“, jak interaguje s dospělým mužem, který ji fackuje a poté ji hladí po tváři. Sama herečka nyní scénu popisuje jako „abnormální“ – a po hnutí #MeToo se pro mnohé stala nesnesitelnou.
Sám režisér to veřejně uznal na slavnostním galavečeru Německé filmové akademie 29. května 2026: „Dnes bych to už nikdy neudělal. Dnes vím víc, mnohem víc. Citlivost se změnila; žijeme v úplně jiném světě než před padesáti lety,“ řekl německý režisér, filmový producent, scenárista a fotograf Wim Wenders.
Deset let právních bitev
Za dosažení tohoto výsledku bojovala herečka Nastassja Kinski téměř deset let. Podle jejích vlastních prohlášení nebyla v době natáčení nikdy informována o tom, že se bude muset svléknout před celým štábem. Hnutí #MeToo jí o několik desetiletí později dodalo odvahu k zahájení bezprecedentního právního kroku – jehož cílem bylo dosáhnout úplného odstranění scény z finální verze a získat odškodnění.
„I když jsem ve třinácti letech ještě moc nevěděla, už jsem si všimla, že to není normální,“ řekla novinám Süddeutsche Zeitung. A v roce 2024 v německé televizi RTL dodala: „Byl to můj první film, můj první režisér, nechránil mě.“ Toto prohlášení dokonale vystihuje celý rozsah jejího nasazení.
Dočasné stažení filmu a filmařova vina
Dne 3. června 2026 bylo oficiálně oznámeno dočasné stažení filmu z promítání. Podle Nadace Wima Wenderse, která je držitelem práv k jeho využití, bude film znovu zpřístupněn až poté, co bude nalezeno řešení přijatelné pro všechny strany – včetně Nastassji Kinski. Ve veřejném prohlášení filmař Wim Wenders v jakési mea culpa uznal, že „Natassja Kinski měla být v době natáčení lépe chráněna“ . Opožděné prohlášení, ale takové, které představuje zásadní posun v tom, jak se filmový průmysl začíná vyrovnávat s vlastní minulostí.
Otázka, která přesahuje jeho osobní případ
Tento boj ve skutečnosti vyvolává zásadní otázku, která dalece přesahuje individuální případ Nastassji Kinski. Sama ji veřejně formulovala s pozoruhodnou jasností: „Jak se nakládá s filmovým dědictvím? Je přípustné, nebo dokonce žádoucí, vystřihnout scénu, pokud to herečce ublíží? Lze film zkrátit dodatečně?“ Tato otázka je výzvou pro celé filmové odvětví. Lze ve jménu práva být zapomenut přepsat historii? Měly by být ve jménu umělecké svobody zachovány snímky, které by se dnes již nenatáčely? Debata zdaleka není uzavřená, ale s Nastassjou Kinski nyní existuje precedent – a nepochybně ovlivní budoucí rozhodnutí.
Hádka spojená s #MeToo
Tento spor zdaleka není ojedinělý případ, ale je součástí širšího trendu. V posledních letech několik hereček, které hrály dětské role, požádalo o odstranění nebo úpravu scén, které považovaly za nepřijatelné. V roce 2025 se Nastassje Kinski již podařilo dosáhnout toho, aby německá televizní stanice NDR odstranila epizodu seriálu „Tatort“, ve které se v podobné situaci objevila ve věku 15 let.
Tímto vítězstvím si Nastassja Kinski nejen vrací zpět svůj image. Otevírá dveře, které se dříve zdály být uzavřené pro celou generaci hereček, které hrály jako děti. A připomíná nám, že ochrana nezletilých na natáčecích placech – stejně jako všude jinde – by už nikdy neměla být ponechána pouze na uvážení dospělých, kteří je režírují.