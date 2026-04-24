Sharon Stone (68) překvapila kontroverzním koženým outfitem.

Fabienne Ba.
@sharonstone / Instagram

Americká herečka a producentka Sharon Stone i nadále zpochybňuje módní normy svými vystoupeními, která nenechávají nikoho lhostejným. Její nejnovější outfit (pravděpodobně) z kůže vyvolal řadu reakcí, od obdivu až po debaty.

Kožený vzhled, který rozděluje názory

Na fotografii sdílené na Instagramu se Sharon Stone objevuje, jak sedí na posteli v ložnici a má na sobě černou podprsenku, pravděpodobně vyrobenou z kůže. Outfit, složený z přiléhavých kusů, okamžitě znovu rozpoutal diskuse o „odvážných módních volbách pro ženy určitého věku“. Tato módní volba je v souladu se stylistickým přístupem Sharon Stone: odvážné outfity, které si hrají s kódy hollywoodské elegance a narušují je.

Někteří to vnímají jako demonstraci stylistické svobody, jiní jako provokaci, která je pro tradiční červený koberec považována za příliš odvážnou. Připomeňme si: bez ohledu na věk nebylo oblékání nikdy otázkou povolení. Nejde o to být po šedesátce „odvážný“, ale jednoduše o to být svobodný: svobodný nosit, co chceš, kdy chceš. Ženská těla nejsou předmětem debaty.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Sharon Stone (@sharonstone)

Požadovaná stylistická svoboda

Sharon Stone se již několik let účastní řady výrazných módních přehlídek, ve kterých střídá strukturované obleky, průsvitné kousky a „experimentálnější“ siluety. Tento nový kožený outfit v tomto duchu pokračuje: v duchu expresivní módy, kde věk nediktuje výběr oblečení.

Kromě debaty tento vzhled ilustruje širší trend v tomto odvětví: módu, kde se veřejné osobnosti osvobozují od očekávání spojených s věkem nebo konvencemi. Sharon Stone tak ztělesňuje odvážný přístup ke stylu, založený na svobodě a experimentování.

Stručně řečeno, Sharon Stone tímto (pravděpodobně) koženým outfitem opět potvrzuje svůj status nepředvídatelné módní ikony. Věrná sama sobě, porušuje pravidla, aniž by se snažila zavděčit všem, a připomíná nám, že styl nemá věk ani pevná pravidla – pouze odvážné volby.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Hailey Bieber rozzářila červený koberec v třpytivých šedých krajkových šatech.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hailey Bieber rozzářila červený koberec v třpytivých šedých krajkových šatech.

Na galavečeru TIME100, medializované akci pořádané časopisem Time na oslavu 100 nejvlivnějších lidí světa, upoutala pozornost zejména americká...

Zpěvačka Angele způsobila senzaci v asymetrických bílých tylových šatech

Během výrazného vystoupení na červeném koberci festivalu Flames 2026 zaujala belgická zpěvačka a skladatelka Angèle všechny svou bezchybnou...

Anne Hathaway způsobila senzaci šaty inspirovanými anatomií

Americká herečka Anne Hathawayová při svém nedávném veřejném vystoupení zaujala velkolepým outfitem, který v sobě spojoval eleganci a...

Kdo se doopravdy skrýval za Emily Hartovou? Influencerka s umělou inteligencí, která je středem odhalení.

Na sociálních sítích ztělesňovala charismatickou a virální influencerka. Jenže realita za Emily Hart se ukázala být úplně jiná,...

Madonna nabízí odměnu za nalezení ztraceného vintage oblečení.

Americká zpěvačka a skladatelka Madonna nedávno zahájila neobvyklou akci poté, co se z jejího šatníku ztratilo několik kusů...

Tato zpěvačka se otevřeně vyjadřuje o své bipolární diagnóze a o tom, co se v jejím životě změnilo.

Rok poté, co veřejně odhalila své problémy s duševním zdravím, americká zpěvačka, skladatelka a tanečnice Kehlani vzpomíná na...