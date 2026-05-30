Deset let herečka Anne Hathawayová v tichosti trpěla velmi vysilující nemocí.

Fabienne Ba.
Screen du drame franco-britanno-américain « Un jour » (One Day)

Americká herečka Anne Hathawayová žila deset let s těžkým tajemstvím. Prozradila, že po třicítku byla „napůl slepá“ kvůli vysilující nemoci, která až doposud zůstávala zcela v tajnosti.

„Deset let jsem byl napůl slepý.“

Během rozhovoru v podcastu New York Times s názvem „Popcast“ se Anne Hathaway podělila o nečekané a intimní odhalení. „Byla jsem deset let částečně slepá,“ svěřila se s odkazem na období od svých 30 do 40 let. Tuto zkoušku snášela mlčky, nikdy o ní nemluvila veřejně, a to vše při hraní v úspěšných filmech. „To by mohlo být příliš mnoho informací,“ dokonce varovala, než se otevřela.

Raný šedý zákal, „právně slepý“ na jedno oko

Příčinou tohoto postižení byl časný nástup šedého zákalu, který postihl její levé oko. K tomuto stavu dochází, když se normálně čirá čočka oka zakalí – což je jev, který se nejčastěji pozoruje v pozdějším věku. V případě Anne Hathawayové se ztráta zraku stala tak závažnou, že, jak sama vysvětlila, „to ovlivnilo můj zrak natolik, že jsem na levé oko prakticky oslepla.“

Operace zachraňující život

Kolem čtyřiceti let Anne Hathawayová konečně podstoupila operaci – rozhodnutí, které všechno změnilo. „Neuvědomovala jsem si, jak moc se věci zhoršily, dokud jsem konečně neuviděla celé spektrum barev,“ vzpomínala. Anne Hathawayová také zpětně zjistila, že její stav zatěžoval její nervový systém, aniž by si toho byla vědoma. „Od té doby jsem se uklidnila,“ uznala.

„Zázrak“: vděčnost za opětovné vidění

Hvězda filmu „Ďábel nosí Pradu“ se nyní plně zotavila a říká, že je hluboce vděčná za pokroky v medicíně. „Vážím si svého zraku, protože mám doslova pocit, že každý den, když se probudím a vidím takto, je to zázrak,“ svěřuje se. A s emocemi dodává: „Před dvěma generacemi by nic z toho pro někoho, jako jsem já, nebylo možné.“ Toto poznání ji vede k tomu, aby si vychutnávala každý okamžik.

Tím, že Anne Hathawayová prolomila mlčení kolem této dlouho utajované nemoci, nám připomněla, že ty nejtěžší zkoušky nejsou vždy viditelné. Její příběh, intimní i zářivý zároveň, oslavuje „druhou šanci“ – a někdy zapomenutou hodnotu pouhé schopnosti vidět svět v barvách.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
„Nemám ráda své vrásky“: Zpěvačka Joan Baezová v 85 letech promluvila upřímně.
Article suivant
Herečka Bella Thorne se mezi krajkou a leopardím vzorem tváří výrazně

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Přirozené kouzlo“: Selena Gomez zaujme letním vzhledem

Americká zpěvačka, skladatelka, herečka, producentka a podnikatelka Selena Gomez potvrzuje svůj bezchybný smysl pro styl novou sérií fotografií...

Herečka Bella Thorne se mezi krajkou a leopardím vzorem tváří výrazně

Americká herečka Bella Thorne opět předvádí svůj smysl pro styl. Na svém instagramovém účtu zveřejnila sérii fotografií, na...

„Nemám ráda své vrásky“: Zpěvačka Joan Baezová v 85 letech promluvila upřímně.

Americká folková zpěvačka a skladatelka Joan Baez nadále projevuje stejnou upřímnost. Když byla pozvána do podcastu, otevřeně hovořila...

„Nyní akceptuji svůj vzhled“: Victoria Beckham se v 52 letech otevírá

Britská módní návrhářka a podnikatelka Victoria Beckham v nedávném rozhovoru pro The Times otevřeně hovořila o svém vztahu...

„Nikomu nic nedlužím“: Paris Jacksonová se otevírá o svém vztahu s otcem

Dcera krále popu, americká zpěvačka, skladatelka, herečka a modelka Paris Jacksonová dlouho věřila, že se musí o všechno...

Svými metalickými balerínkami Emma Roberts potvrzuje návrat tohoto trendu.

Balerínky ještě nejsou hotové. Na módní akci v New Yorku americká herečka a producentka Emma Robertsová tuto ikonickou...