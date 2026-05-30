Deset let herečka Anne Hathawayová v tichosti trpěla velmi vysilující nemocí.

Americká herečka Anne Hathawayová žila deset let s těžkým tajemstvím. Prozradila, že po třicítku byla „napůl slepá“ kvůli vysilující nemoci, která až doposud zůstávala zcela v tajnosti.
„Deset let jsem byl napůl slepý.“
Během rozhovoru v podcastu New York Times s názvem „Popcast“ se Anne Hathaway podělila o nečekané a intimní odhalení. „Byla jsem deset let částečně slepá,“ svěřila se s odkazem na období od svých 30 do 40 let. Tuto zkoušku snášela mlčky, nikdy o ní nemluvila veřejně, a to vše při hraní v úspěšných filmech. „To by mohlo být příliš mnoho informací,“ dokonce varovala, než se otevřela.
Raný šedý zákal, „právně slepý“ na jedno oko
Příčinou tohoto postižení byl časný nástup šedého zákalu, který postihl její levé oko. K tomuto stavu dochází, když se normálně čirá čočka oka zakalí – což je jev, který se nejčastěji pozoruje v pozdějším věku. V případě Anne Hathawayové se ztráta zraku stala tak závažnou, že, jak sama vysvětlila, „to ovlivnilo můj zrak natolik, že jsem na levé oko prakticky oslepla.“
Operace zachraňující život
Kolem čtyřiceti let Anne Hathawayová konečně podstoupila operaci – rozhodnutí, které všechno změnilo. „Neuvědomovala jsem si, jak moc se věci zhoršily, dokud jsem konečně neuviděla celé spektrum barev,“ vzpomínala. Anne Hathawayová také zpětně zjistila, že její stav zatěžoval její nervový systém, aniž by si toho byla vědoma. „Od té doby jsem se uklidnila,“ uznala.
„Zázrak“: vděčnost za opětovné vidění
Hvězda filmu „Ďábel nosí Pradu“ se nyní plně zotavila a říká, že je hluboce vděčná za pokroky v medicíně. „Vážím si svého zraku, protože mám doslova pocit, že každý den, když se probudím a vidím takto, je to zázrak,“ svěřuje se. A s emocemi dodává: „Před dvěma generacemi by nic z toho pro někoho, jako jsem já, nebylo možné.“ Toto poznání ji vede k tomu, aby si vychutnávala každý okamžik.
Tím, že Anne Hathawayová prolomila mlčení kolem této dlouho utajované nemoci, nám připomněla, že ty nejtěžší zkoušky nejsou vždy viditelné. Její příběh, intimní i zářivý zároveň, oslavuje „druhou šanci“ – a někdy zapomenutou hodnotu pouhé schopnosti vidět svět v barvách.