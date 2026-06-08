V padesáti letech se herečka Charlize Theron podělila o zkrášlovací rituál, bez kterého se neobejde.

Když se Charlize Theron zeptáte na její rutinu péče o pleť, neváhá ani vteřinu. Jihoafrická herečka, producentka a modelka připisuje svůj zářivý vzhled jedinému kroku: terapii červeným světlem.
Zpověď krásy, která se stala virální na sociálních sítích
Všechno to začalo rozhovorem pro videoklip „Ask Me Anything“ . Když se Charlize Theron zeptali na jeden produkt péče o pleť, bez kterého by absolutně nemohla žít, neváhala. „Ach, jsem posedlá těmito lasery péče o pleť. Mám je pořád u sebe. Mám tenhle model, mám tamten, mám je všechny,“ přiznala a s polovičním smíchem dodala: „Mohla bych kdykoli žít v červeném laseru nebo červeném světle – byla bych velmi šťastná.“
Spontánní prohlášení, zdaleka ne anekdotické. O několik měsíců dříve, během amerického podcastu, Charlize Theronová o tomto tématu hovořila stejně nadšeně: „Žiji v masce na červenou trvale. Je to jediná věc, kterou jsem za poslední dva roky udělala, u které jsem si pomyslela: ‚Páni, opravdu vidím rozdíl.‘“
Co přesně je to červené světlo?
Za tímto názvem se skrývá léčebná technika zvaná terapie červeným světlem, přesněji řečeno terapie červenými LED diodami. Princip je jednoduchý: vystavení kůže krátkým vlnovým délkám světla, obvykle mezi 630 a 700 nanometry. Tyto vlny pronikají povrchovými vrstvami epidermis a podle dostupných údajů stimulují produkci kolagenu a buněčnou aktivitu hluboko v kůži. Tento neinvazivní, bezbolestný a nevyžadující rekonvalescenci se rychle etabloval jako šetrná alternativa k invazivnějším zákrokům.
Hollywood chce víc
Charlize Theron není jediná, kdo zařadil červené LED diody do své denní rutiny. Victoria Beckham, která ze své pleti udělala jeden z viditelných symbolů své kosmetické značky, je několikrát veřejně podpořila. Britská herečka Elizabeth Hurley se také přiznala k jejich každodennímu používání.
Všechny tři sdílejí společný přístup: postupnou, pomalou, ale důslednou léčbu, spíše než rychlý záblesk zářivosti. Tato filozofie je v souladu s širším trendem v současné kráse – někdy nazývaným „investice do pleti“ – kde se výsledky budují v průběhu času, nikoli jediným zásahem.
Tím, že Charlize Theron otevřeně ukazuje své každodenní používání červeného světla, nabízí mnohem víc než jen tip na péči o pleť. Nenápadně nastiňuje určitou filozofii krásy po padesátce: filozofii založenou na trpělivosti a určité míře sebevědomí ve vlastní image.