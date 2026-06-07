V 93 letech tato herečka předvádí eleganci, která stále fascinuje.

Na úvodním londýnském udílení cen Power of Women (každoročního ceremoniálu oslavujícího inspirativní ženy a jejich úspěchy) se britská herečka Joan Collins oslnivě objevila po boku svého manžela Percyho Gibsona. Už jen její přítomnost dokonale ilustruje, proč je jednou z největších ikon červeného koberce.
Zlatý flitrovaný top, absolutní signature Joan Collins
V obchodě Chancery Rosewood v Mayfairu zvolila Joan Collins okamžitě rozpoznatelný outfit: zlatý zavinovací top, celý pokrytý stovkami drobných flitrů, které zachycují světlo při sebemenším pohybu. Kousek, který téměř řádek po řádku připomíná stylistické kódy, jež z Joan Collins udělaly legendu během éry „dynastie“.
Náušnice ladící s designem topu rozšiřují kovové detaily oděvu a strukturují celou siluetu. Vedle ní seděl její manžel Percy Gibson a zvolil jednoduchý tmavě modrý oblek, čímž umožnil vzhledu své ženy dostat se do centra pozornosti. Decentní, ale smysluplná volba oděvu.
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Oceněna jako „Ikona roku“ na konferenci Power of Women v Londýně
Byl to skutečně výjimečný večer v Chancery Rosewood. Tato akce, která se v Londýně koná poprvé, každoročně oslavuje přední ženské osobnosti ve filmu, televizi, hudbě a médiích. A letos byla Joan Collins oceněna nejprestižnější cenou večera – Ikona roku.
Mezi dalšími ženami oceněnými na ceremoniálu byly britská herečka a zpěvačka Cynthia Erivo, britská herečka Emilia Clarke, britská herečka a zpěvačka Hannah Waddingham, Suki Waterhouse a britská herečka Emma Corrin – ta druhá se stala první nebinární osobou, která získala cenu Síla žen. Toto bezprecedentní ocenění odráží širší trend směrem k většímu zastoupení a Joan Collins symbolicky představuje další bariéru, kterou je třeba překonat: bariéru věku.
„Musíte vědět, jak se znovuobjevit“: poselství nové generaci
Děkovný projev Joan Collinsové, jak se dalo očekávat, zanechal trvalý dojem. „Zjistila jsem, že abyste v této profesi přežili a prosperovali, musíte ukázat, jak důležité je pro ženy znovuobjevovat samy sebe. Musíte vědět, jak se znovu a znovu objevovat,“ řekla publiku.
Tato fráze dokonale vystihuje kariérní dráhu herečky, která již více než sedmdesát let dokáže procházet epochami, aniž by se kdy omezovala na jediný rejstřík. Od svých začátků v britské kinematografii v 50. letech 20. století, přes celosvětové uznání díky filmu „Dynastie“ v 80. letech 20. století, až po své nejnovější televizní role, Joan Collins i nadále ztělesňuje vzácnou formu elegance – takovou, která vzdoruje času, aniž by kdy popírala minulost.
Její další film je výzvou proti týrání starších lidí.
Joan Collinsová využila večera také příležitosti k projednání svého nového projektu: „My Duchess“ (Moje vévodkyně), životopisného filmu o Wallis Simpsonové, vévodkyni z Windsoru, ve kterém hraje titulní roli. Film, jehož premiéra je brzy plánována, líčí posledních devět let života Wallis Simpsonové – ženy, která se v roce 1937 provdala za prince Edwarda po jeho abdikaci z britského trůnu.
Toto období popisuje s vážností: „Bylo to posledních devět let jejího života. Na začátku byla silnou a mocnou ženou. Její sílu a moc však bohužel zcela zničila jiná žena. Myslím, že to hodně ilustruje to, co se ve světě stále děje: špatné zacházení se staršími lidmi.“ Toto poselství rezonuje o to silněji, že pochází od 93leté herečky, schopné ztělesnit neviditelné ženy a vrátit jim hlas.
Svým vystoupením na londýnské akci Power of Women nám Joan Collins připomíná, že elegance nemá datum spotřeby ani pevný vzorec. A že za flitry a červenými koberci se skrývá především žena, která neustále proměňuje každý svůj výstup ve filmový moment.