Proč fotka Dua Lipy s brambůrky vyvolává ve Francii tolik diskusí?

Britsko-albánsko-kosovská zpěvačka a skladatelka Dua Lipa nedávno sdílela na Instagramu fotografii svého nákupního košíku obsahujícího několik sáčků chipsů této francouzské značky, což vyvolalo překvapivý rozruch na sociálních sítích a ve francouzských médiích. Tento jednoduchý snímek poskytl bretaňské značce pochutin nečekanou publicitu.
Jeden jednoduchý příspěvek, jeden obrovský dopad
Dne 9. února 2026 zveřejnila Dua Lipa na svém instagramovém účtu sérii fotografií , včetně jedné s košíkem plným bramborových lupínků značky Brets v různých příchutích. Nic dalšího nenaznačovalo, kde byla fotografie pořízena nebo v jakém kontextu. Mnoho francouzských uživatelů internetu tento detail okamžitě upoutal pozornost: přítomnost dlouholetého oblíbeného místního produktu v každodenním životě globální umělkyně byla vnímána jako hravé a lichotivé přikývnutí francouzské specialitě.
Kolektivní a pobavená reakce
Ve Francii přijali uživatelé internetu, média a dokonce i vedoucí pracovníci značek událost s humorem a nadšením a zdůraznili kontrast mezi mezinárodní slávou zpěváka a jednoduchostí sáčku chipsů. Tato kombinace neobvyklosti a místního uznání pomohla k tomu, že se fotografie stala široce sdíleným tématem konverzace.
Bretonská značka v centru pozornosti
Společnost Brets, která sídlí v Pontivy a podniká již několik desetiletí, rozhodně neočekávala tak širokou pozornost mimo své obvyklé kanály. Generální ředitel společnosti vysvětlil, že ho překvapily reakce, zejména zprávy od zákazníků a přátel. Pro značku je to „velký rozruch“, i když konkrétní dopad na prodej je stále obtížné měřit. Brets sama fotografii okamžitě zveřejnila a s humorem si pohrála s tímto nečekaným odhalením.
Tato situace v konečném důsledku ilustruje, jak významný může být pro značku, i když je malá nebo lokální, jediný obrázek zveřejněný celebritou s desítkami milionů sledujících na sociálních sítích. V době sociálních médií se hranice mezi tradičním marketingem a virálním fenoménem stále více stírá: snímek každodenního života může produkt dostat do centra pozornosti celého světa.