Search here...

„Musím všechno zvládat“: Tato herečka popisuje svůj „intenzivní“ každodenní život matky

Léa Michel
@keke/Instagram

Americká herečka, televizní moderátorka a zpěvačka Keke Palmer otevřeně sdílí svou každodenní výzvu: skloubit prosperující filmovou, televizní a hudební kariéru s rolí svobodné matky svého dvouletého syna Lea. Na losangeleské premiéře svého nového seriálu „The 'Burbs“ řekla časopisu People , jak žongluje s tímto multitaskingovým životním stylem, a žertovala, že doslova má „tři verze sebe sama“, aby to všechno fungovalo.

Pečlivě plánovaná organizace

„Je toho hodně. Od narození syna jsem si ještě více uvědoměle vybrala projekty a zvládla svůj čas,“ přiznává Keke Palmer. Herečka, zpěvačka a televizní moderátorka zdůrazňuje důležitost silného týmu, který zvládá toto hektické tempo: „Miluji všechno, co dělám, ale vždycky se ujistím, že si všechno dokážu zorganizovat, protože je to intenzivní, ale miluji to. (...) Musím se ujistit, že všechno zvládnu.“

Leo, její nejúžasnější učitel života

Keke popisuje Leův rychlý růst – z němého dítěte na malého chlapce s „vlastními slovy, názory a osobností“ – jako mistrovskou třídu. „Učí mě především, jak se uvolnit a žít život naplno,“ svěřuje se. Pro Keke mateřství funguje jako zrcadlo: „Odráží vám váš vlastní život, ale také vám umožňuje dát si to, co potřebujete. Je to skutečné požehnání. Můj syn pro mě znamená všechno.“

Katartická role matky na plátně

V hororovém remaku komedie z roku 1989 s Tomem Hanksem v hlavní roli „The 'Burbs'“ hraje Keke Samiru, mladou matku, která čelí poporodním výzvám a komplikovaným vztahům. „Bylo to katarzní. Samira si prochází věcmi, které jsem zažila i já – poporodní období, emocionální zranitelnost po porodu. Dokázala jsem se do role opravdu ponořit, zejména do té hororové stránky!“ vysvětluje.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Keke™ (@keke)

Keke Palmer proměňuje výzvy svobodného mateřství a úspěšné kariéry v hnací sílu. Mezi bezchybnou organizací, bezpodmínečnou láskou k Leovi a rolemi, které rezonují s ní osobně, dokazuje, že je možné přijmout vše – kariéru, rodinu, autenticitu – s úmyslem a humorem. Inspirativní multitaskingová matka.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
„Velkolepý“: Tento influencer způsobuje senzaci na pláži během dovolené

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Velkolepý“: Tento influencer způsobuje senzaci na pláži během dovolené

Pod bahamským sluncem Nabilla opět uchvátila miliony svých sledujících. V minimalistickém plážovém outfitu a se sebevědomým pohledem vyvolala...

Jennifer Lopez sebevědomě pózuje v 56 letech a vyvolává kontroverzi

Jennifer Lopez i nadále vyzařuje sebevědomí. Na Instagramu nedávno sdílela nové fotografie z posilovny, což vyvolalo vlnu smíšených...

Dcera Meryl Streepové, Louisa Jacobsonová, zaujala na newyorském týdnu módy.

Louisa Jacobson se nedávno výrazně objevila na newyorském týdnu módy. Americká herečka a modelka, známá svou rolí v...

Manželka starosty New Yorku se na týdnu módy objevila pozoruhodně.

Rama Duwaji, které je pouhých 28 let, se i nadále proslavuje svým osobitým stylem. Manželka starosty New Yorku...

V žlutých šatech s hlubokým výstřihem Hailey Bieber v Sydney nově definuje eleganci

Někdy stačí jediný výskyt k udělání trvalého dojmu. V australském Sydney proměnila americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber...

Beyoncé ve svých 44 letech překvapila novým krátkým sestřihem vlasů.

Americká zpěvačka a skladatelka Beyoncé právě odhalila proměnu vlasů v krátký blond střih vlasů sahající až k bradě....

© 2025 The Body Optimist