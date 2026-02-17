„Musím všechno zvládat“: Tato herečka popisuje svůj „intenzivní“ každodenní život matky

Americká herečka, televizní moderátorka a zpěvačka Keke Palmer otevřeně sdílí svou každodenní výzvu: skloubit prosperující filmovou, televizní a hudební kariéru s rolí svobodné matky svého dvouletého syna Lea. Na losangeleské premiéře svého nového seriálu „The 'Burbs“ řekla časopisu People , jak žongluje s tímto multitaskingovým životním stylem, a žertovala, že doslova má „tři verze sebe sama“, aby to všechno fungovalo.
Pečlivě plánovaná organizace
„Je toho hodně. Od narození syna jsem si ještě více uvědoměle vybrala projekty a zvládla svůj čas,“ přiznává Keke Palmer. Herečka, zpěvačka a televizní moderátorka zdůrazňuje důležitost silného týmu, který zvládá toto hektické tempo: „Miluji všechno, co dělám, ale vždycky se ujistím, že si všechno dokážu zorganizovat, protože je to intenzivní, ale miluji to. (...) Musím se ujistit, že všechno zvládnu.“
Leo, její nejúžasnější učitel života
Keke popisuje Leův rychlý růst – z němého dítěte na malého chlapce s „vlastními slovy, názory a osobností“ – jako mistrovskou třídu. „Učí mě především, jak se uvolnit a žít život naplno,“ svěřuje se. Pro Keke mateřství funguje jako zrcadlo: „Odráží vám váš vlastní život, ale také vám umožňuje dát si to, co potřebujete. Je to skutečné požehnání. Můj syn pro mě znamená všechno.“
Katartická role matky na plátně
V hororovém remaku komedie z roku 1989 s Tomem Hanksem v hlavní roli „The 'Burbs'“ hraje Keke Samiru, mladou matku, která čelí poporodním výzvám a komplikovaným vztahům. „Bylo to katarzní. Samira si prochází věcmi, které jsem zažila i já – poporodní období, emocionální zranitelnost po porodu. Dokázala jsem se do role opravdu ponořit, zejména do té hororové stránky!“ vysvětluje.
Keke Palmer proměňuje výzvy svobodného mateřství a úspěšné kariéry v hnací sílu. Mezi bezchybnou organizací, bezpodmínečnou láskou k Leovi a rolemi, které rezonují s ní osobně, dokazuje, že je možné přijmout vše – kariéru, rodinu, autenticitu – s úmyslem a humorem. Inspirativní multitaskingová matka.