Tato herečka, která je od svého příchodu kritizována, vyvolává reakce fanoušků úspěšného seriálu.

Netflix nedávno oznámil restart úspěšného thajského seriálu „Girl From Nowhere“, přejmenovaného na „Girl From Nowhere: The Reset“, v němž se thajsko-britská herečka Rebecca Armstrong („Becky“) vrací do role Nanno, nesmrtelné a pomstychtivé entity, která na sebe bere podobu středoškolačky. To představuje zlomový bod, protože postava byla dříve neoddělitelně spjata s herečkou Chichou Amatayakul („Kitty“), která hrála v prvních dvou sériích.
Nový Nanno je již pod tlakem
Spíše než tradiční třetí série se projekt prezentuje jako restart v novém vesmíru, kde se Nanno objeví s amnézií a bez přímého spojení s událostmi prvních dvou sérií, což umožňuje novou interpretaci postavy. Tato tvůrčí svoboda však nestačila k uspokojení fanoušků, kteří zůstávají hluboce oddaní původní verzi.
Výkon, který byl považován za „nepříjemný“ ještě před začátkem série
Kontroverze se vyostřila poté, co 14. ledna časopis Vogue Thailand zveřejnil video „One Day With Becky“, ve kterém herečka Rebecca Armstrong tráví den před kamerou a opakovaně ztvárňuje Nanna. Je vidět, jak mění svá gesta, pohled a tón hlasu, aby vykreslila „psychopatickou a znepokojivou“ stránku postavy.
Ačkoliv je sekce komentářů k videu na YouTube obecně pozitivní, někteří uživatelé na X (dříve Twitter) označili její herectví za „trapné“, zejména kritizovali její výrazy obličeje a schopnost vyzařovat skutečně znepokojivou auru. Někteří dokonce zašli tak daleko, že to označili za „degradaci“ ve srovnání s herečkou Chichou Amatayakul, která hrála v prvních dvou sériích, nebo se divili, jaké „konexie“ mohla mít, aby získala tak významnou roli.
Mezi podporou fanoušků a atmosférou strachu
Debata je o to vášnivější, že Becky Armstrongová pochází z vysoce kodifikovaného a fanouškovsky řízeného světa: ze světa seriálů GL (Girls' Love), jako je „Gap“, které jí daly extrémně oddanou základnu fanoušků. Thajští uživatelé internetu tvrdí, že „většině Thajců“ se její herectví nelíbí, ale raději to veřejně neříkají ze strachu z agresivních reakcí některých fanoušků GL.
Naopak jiné hlasy volají po klidu a trpělivosti a připomínají divákům, že seriál ještě nebyl odvysílán a že je předčasné hodnotit jeho výkon jen na základě několika minut propagačního videa. Někteří také poukazují na to, že samotný koncept „Resetu“ – nový vesmír, nový Nanno – ospravedlňuje odlišnou interpretaci postavy, spíše než prostou napodobeninu Kittyiny verze.
Těžké dědictví pro Becky Armstrongovou
Mezinárodní úspěch seriálu „Girl From Nowhere“, zejména po jeho celosvětovém uvedení na Netflixu v roce 2021, se do značné míry opíral o mrazivý výkon Kitty Chichy, který z ní udělal ikonickou tvář Nanna. Mnoho fanoušků se domnívá, že právě tento nejednoznačný, zároveň dětský a děsivý výkon udělal ze seriálu fenomén a jakýkoli pokus o jeho přepracování je dnes obzvláště riskantní.
V této souvislosti se Becky Armstrongová musí nejen prokázat jako herečka, ale také čelit neustálému srovnávání se svou předchůdkyní, a to ještě předtím, než bude k dispozici první epizoda. Uvedení seriálu „Girl From Nowhere: The Reset“, plánované na 7. března 2026, ukáže, zda tato bouře kritiky byla jen předčasným humbukem… nebo známkou trvalejšího odporu ke změně.