V křišťálových šatech se Heidi Klum třpytí na pláži

Léa Michel
Během natáčení 20. série pořadu „Germany's Next Topmodel“ proměnila německá supermodelka Heidi Klum pláž Venice Beach ve skutečné módní molo. V třpytivých šatech od Juliena Macdonalda uchvátila všechny a nabídla mistrovskou třídu elegance pod kalifornským sluncem.

Krystalová vize od Juliena Macdonalda

Pro tuto scénu západu slunce svěřila Heidi Klum návrh svému dlouholetému příteli a spolupracovníkovi Julienu Macdonaldovi, známému svými odvážnými a oslnivými kreacemi. Výsledkem byly dlouhé tylové šaty osázené tisíci krystaly Swarovski, nošené přes bílé metalické body s hlubokým výstřihem. Každý pohyb Heidi Klum zachycoval soumrakové světlo a vytvářel třpytivý zrcadlový efekt připomínající jemnou sněhovou vločku – nebeskou vizi, kterou fanoušci přezdívají „Sněhový anděl“.

Elegantní na písku a blízké pouto v zákulisí

Aby Heidi dotvořila svůj vzhled ledového andílka, přidala nadměrný bílý péřový kabát, který majestátně vlál na písku pláže Venice Beach. S vlasy upravenými do přirozených vln a skrytými za bílými slunečními brýlemi vedla soutěžící a mezi záběry se bavila. Atmosféra byla radostná: Julien Macdonald, který byl na place přítomen jako hostující porotce, se s ní o tento okamžik kreativity a elegance podělil.

Toto focení symbolizuje víc než jen televizní segment: potvrzuje nadčasový vliv Heidi Klum na módu. Po celá desetiletí umí upoutat pozornost přirozeností a odvážností a proměňuje každý svůj výstup v událost.

