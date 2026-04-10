„Nechtěl být zachráněn ženou“: Herečka vypráví napjatý okamžik na natáčení filmu

Fabienne Ba.
V nedávném televizním rozhovoru se americká herečka a modelka Olivia Munn podělila o historku z natáčení, kde herec údajně odmítl natočit scénu, ve které jeho postavu zachránila žena. Tato zpráva znovu rozpoutala diskuse o ztvárnění ženských rolí na plátně.

Incident zmíněný během televizního rozhovoru

Olivia Munn vyprávěla o této události během svého vystoupení v pořadu „The Drew Barrymore Show“. Herečka vysvětlila, že scéna zahrnovala akční sekvenci, ve které měla její postava zasáhnout, aby zabránila útoku na jinou postavu. Podle jejího vyprávění dotyčný herec přestal natáčet poté, co si uvědomil, že jeho postavu měla zachránit ženská postava. Popsala napjatý okamžik na place, v němž se zmínila o neshodě ohledně toho, jak by měla být scéna interpretována.

Akční scéna zpochybněna

V rozhovoru Olivia Munn vysvětlila, že se scéna odehrála ve fiktivním kontextu zahrnujícím konfrontaci. Její postava, prezentovaná jako vyškolená profesionálka, měla zasáhnout, aby neutralizovala hrozbu namířenou proti jejímu partnerovi na obrazovce. V pořadu „The Drew Barrymore Show“ vysvětlila, že herec odmítl ve scéně v tomto provedení pokračovat, což vedlo k dočasnému zastavení natáčení. Olivia Munn také objasnila, že navrhla revidovaný přístup k inscenaci, aby umožnila obnovení práce bez změny hlavního děje.

Anekdota, která znovu oživuje debatu o zastoupení žen na obrazovce

Svědectví Olivie Munnové přichází v době, kdy je místo ženských postav v audiovizuálních produkcích předmětem pravidelné analýzy. Diskuse o ztvárnění na plátně se týkají zejména rozmanitosti rolí přidělených ženám, ať už jsou to hlavní nebo vedlejší postavy.

V této souvislosti příběh sdílený na natáčení filmu „The Drew Barrymore Show“ také vyvolává otázky ohledně mocenských dynamik a vnímání, které v tomto odvětví stále existuje: pokud se fakta potvrdí, lze takovou reakci na myšlenku, že mužskou postavu zachránila žena, vnímat jako odhalení přetrvávajících sexistických reflexů, kdy jsou určité reprezentace stále implicitně považovány za méně přijatelné než jiné.

Debaty o ztvárnění ženských postav se v konečném důsledku týkají jak psaní scénářů, tak i vnímání veřejností. Veřejné svědectví přispívají k širší reflexi rozmanitosti rolí a toho, jak se audiovizuální narativy v průběhu času vyvíjejí.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Top s efektem kožešiny: Módní volba Olivie Rodrigo zaujala její fanoušky.

