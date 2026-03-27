„Požádali mě, abych zhubla“: Herečka prozrazuje, co musela udělat, aby si zahrála kultovní roli

Léa Michel
Extrait de la série « La Petite Maison dans la prairie » (Little House on the Prairie)

Americká herečka Pamela Roylance se nedávno podělila o nezapomenutelný zážitek související s jejím konkurzem do kultovního seriálu „Malý dům na prérii“. Jako host podcastu, který moderoval Patrick Labyorteaux , sám bývalý herec seriálu, hovořila o fyzických očekáváních, kterým čelila při konkurzu na roli Sarah Carterové.

Svědectví o standardech krásy v Hollywoodu

Podle její výpovědi byla Pamela Roylance povzbuzována k hubnutí, aby lépe odpovídala estetice postavy. Vysvětluje, že jí bylo řečeno: „Jsi talentovaná a chci tě zpátky, ale na prérii jsi trochu moc velká. Musíš být trochu štíhlejší.“ V té době Pamela Roylance pracovala na částečný úvazek v čokoládovně a zároveň se věnovala své herecké kariéře v naději, že získá hlavní roli. Vysvětluje, že vyhlídka na účast v tomto seriálu představovala významnou příležitost v jejím profesním rozvoji.

Rozhodující role v ikonickém seriálu

Seriál „Malý dům na prérii“, vysílaný v letech 1974 až 1983, zůstává jedním z nejoblíbenějších seriálů v americké televizi. Seriál, inspirovaný romány Laury Ingalls Wilderové, sleduje život rodiny žijící na Středozápadě v 19. století. Pamela Roylance se k obsazení připojila v deváté sérii v roli Sarah Carterové, postavy představené v závěrečných fázích seriálu.

Herečka vysvětlila, že nakonec souhlasila s úpravou některých aspektů svého vzhledu, aby zvýšila své šance na získání role. Zdůraznila důležitost této příležitosti, kterou považovala za svůj hlavní kariérní cíl. Tvůrce a herec Michael Landon, ústřední postava programu, poté údajně podpořil její účast v projektu.

Úvaha o požadavcích průmyslu

Svědectví Pamely Roylance osvětluje dlouhodobé estetické standardy v zábavním průmyslu, zejména pro ženy. Dnes tyto otázky nadále podněcují diskuse o reprezentaci těl na obrazovce a vývoji postojů v audiovizuálním sektoru. Mnoho veřejně známých osobností nyní otevřeněji hovoří o svých zkušenostech a přispívá k širší reflexi diverzity a inkluze v tomto odvětví.

Pamela Roylance se ohlíží zpět a považuje toto období za klíčový moment ve své kariéře. Její role ve filmu „Malý dům na prérii“ jí umožnila podílet se na dnes již ikonickém díle a zároveň ilustrovat někdy náročnou realitu uměleckého světa. Tento popis slouží jako připomínka postupných transformací uměleckého průmyslu, kde se reprezentační standardy čelí stále většímu důrazu.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Ve 44 letech způsobila modelka Adriana Lima senzaci monochromatickým lookem.
Article suivant
„Mohla jsi být moje dcera": Tato zpěvačka se otevírá o tabu potratu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

