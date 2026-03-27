„Požádali mě, abych zhubla“: Herečka prozrazuje, co musela udělat, aby si zahrála kultovní roli

Americká herečka Pamela Roylance se nedávno podělila o nezapomenutelný zážitek související s jejím konkurzem do kultovního seriálu „Malý dům na prérii“. Jako host podcastu, který moderoval Patrick Labyorteaux , sám bývalý herec seriálu, hovořila o fyzických očekáváních, kterým čelila při konkurzu na roli Sarah Carterové.
Svědectví o standardech krásy v Hollywoodu
Podle její výpovědi byla Pamela Roylance povzbuzována k hubnutí, aby lépe odpovídala estetice postavy. Vysvětluje, že jí bylo řečeno: „Jsi talentovaná a chci tě zpátky, ale na prérii jsi trochu moc velká. Musíš být trochu štíhlejší.“ V té době Pamela Roylance pracovala na částečný úvazek v čokoládovně a zároveň se věnovala své herecké kariéře v naději, že získá hlavní roli. Vysvětluje, že vyhlídka na účast v tomto seriálu představovala významnou příležitost v jejím profesním rozvoji.
Rozhodující role v ikonickém seriálu
Seriál „Malý dům na prérii“, vysílaný v letech 1974 až 1983, zůstává jedním z nejoblíbenějších seriálů v americké televizi. Seriál, inspirovaný romány Laury Ingalls Wilderové, sleduje život rodiny žijící na Středozápadě v 19. století. Pamela Roylance se k obsazení připojila v deváté sérii v roli Sarah Carterové, postavy představené v závěrečných fázích seriálu.
Herečka vysvětlila, že nakonec souhlasila s úpravou některých aspektů svého vzhledu, aby zvýšila své šance na získání role. Zdůraznila důležitost této příležitosti, kterou považovala za svůj hlavní kariérní cíl. Tvůrce a herec Michael Landon, ústřední postava programu, poté údajně podpořil její účast v projektu.
Úvaha o požadavcích průmyslu
Svědectví Pamely Roylance osvětluje dlouhodobé estetické standardy v zábavním průmyslu, zejména pro ženy. Dnes tyto otázky nadále podněcují diskuse o reprezentaci těl na obrazovce a vývoji postojů v audiovizuálním sektoru. Mnoho veřejně známých osobností nyní otevřeněji hovoří o svých zkušenostech a přispívá k širší reflexi diverzity a inkluze v tomto odvětví.
Pamela Roylance se ohlíží zpět a považuje toto období za klíčový moment ve své kariéře. Její role ve filmu „Malý dům na prérii“ jí umožnila podílet se na dnes již ikonickém díle a zároveň ilustrovat někdy náročnou realitu uměleckého světa. Tento popis slouží jako připomínka postupných transformací uměleckého průmyslu, kde se reprezentační standardy čelí stále většímu důrazu.