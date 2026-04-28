Herečka Zoe Saldaña oslňuje v třpytivých šatech trompe-l'œil

Fabienne Ba.
Americká herečka, režisérka a producentka Zoe Saldaña na červeném koberci nikdy nedělá nic z poloviny. 23. dubna 2026 si pro galavečer Time100 v New Yorku vybrala šaty od Givenchy, které si pohrávaly s vnímáním – a okamžitě upoutaly pozornost všech.

Šaty od Givenchy, které navrhla Sarah Burtonová

Na tento prestižní večer měla Zoe Saldaña na sobě dlouhé, asymetrické šaty s jedním ramenem z kolekce Givenchy podzim/zima 2026, kterou navrhla umělecká ředitelka Sarah Burton. Černé sametové šaty byly vyšívané stříbrnými stuhami uspořádanými tak, aby na siluetě vytvářely výrazný trompe-l'œil efekt – téměř kinetický efekt, který se měnil v závislosti na úhlu a světle. Šaty se také vyznačovaly splývavou mašlí a rozparkem sahajícím až ke stehnům, který odhaloval černé boty na podpatku s T-pásem, rovněž od Givenchy.

Doplňky ladící s outfitem

Zoe Saldaña, stylistka Petra Flannery, svůj vzhled doplnila černou saténovou kabelkou Givenchy ozdobenou mašlí a šperky od Cartiera. Vlasy, které upravila Aviva Jansen Perea, měla svázané do toho, co sama kadeřnice na Instagramu popsala jako „zkroucený drdol“ – elegantní, zatočený drdol, který dokonale rámoval její obličej a dekolt.

Oceněný, který mluvil s emocemi

Zoe Saldaña byla mezi letošními oceněnými v žebříčku Time100. Na pódiu vzdala hold své babičce, původem z Dominikánské republiky, která imigrovala do Spojených států v roce 1961. Ve svém projevu uvedla, že „všichni jsme nějakým způsobem živoucím důkazem toho, že naděje cestuje.“ Tato slova jasně rezonovala s publikem a později je sdílela na Instagramu s popiskem: „Je mi ctí být zařazena do žebříčku Time100. Připomínka toho, že smysl je silnější než jakýkoli reflektor.“

Givenchy a Saldaña, zjevná alchymie

Není to poprvé, co Zoe Saldaña svěřila Givenchy zvláštní příležitost. Od doby, kdy se Sarah Burton ujala kormidla, se módní dům etabloval jako oblíbené místo pro herečky, které hledají kousky, které jsou zároveň architektonicky působivé a zároveň hluboce elegantní. Šaty z galavečera Time100 to dokonale ilustrují: technicky propracované ve své konstrukci a emocionálně rezonující ve svém provedení.

Šaty, které zaujaly oko, projev, který se dotkl srdce: Zoe Saldaña ten večer dokázala, že zvládá jak umění červeného koberce, tak umění veřejného projevu. Dvě formy elegance, které pro ni jako by šly ruku v ruce.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Americká modelka Brooks Nader se pyšní vzhledem, který vzbudil rozruch.
Herečka Nina Dobrev sdílí svou cestu vlakem, ale je to právě tato vana, která vyvolává rozruch.

