Herečka Nina Dobrev sdílí svou cestu vlakem, ale je to právě tato vana, která vyvolává rozruch.

Bulharsko-kanadská herečka a modelka Nina Dobrev sdílela fotografie ze své cesty benátským vlakem Simplon-Orient-Express a mezi všemi snímky okamžitě upoutala pozornost všech i fotka ve vaně.

Vana na palubě Orient Expressu: vzácný luxus

Hvězda seriálu „Upíří deníky“ sdílela na svém oficiálním instagramovém účtu sérii fotografií ze svého dobrodružství na palubě legendárního luxusního vlaku Venice Simplon-Orient-Express. Mezi snímky z cesty okamžitě upoutala veškerou pozornost černobílá fotografie, na které je ve vaně, pokrytá bublinkami.

Na palubě vlaku Venice Simplon-Orient-Express mají historické kajuty pouze jednoduché umyvadlo. Pouze Grand Suites – vrchol palubního luxusu – nabízí vlastní koupelnu, ale pouze se sprchou. Existuje však jedna výjimka: Observatoř, unikátní apartmá zabírající celý vagón, které zahrnuje koupelnu s volně stojící vanou, knihovnu, čajovnu s krbem a střešní okno pro pozorování hvězd. Ústřední prvek vyhrazený pro vyvolené – a zřejmě mezi nimi byla i Nina Dobrev.

Vlak, který kombinuje luxus ve stylu art deco a výjimečné služby

Benátský Simplon-Orient-Express, složený z evropských vagónů z 20. a 30. let 20. století, jede přes 1100 kilometrů napříč Francií, Itálií, Rakouskem a Maďarskem v pečlivě zrestaurovaném prostředí ve stylu art deco. Na palubě se jídlo podává v jednom ze tří jídelních vozů – Côte d'Azur, Étoile du Nord a Orientale – a 24hodinová palubní služba zajišťuje pohodlí cestujících. Cesta, která je stejně tak smyslovým zážitkem jako dopravou.

Nina Dobrev, pravidelná návštěvnice fotek, o kterých se lidé baví

Není to poprvé, co Nina Dobrev svými příspěvky na Instagramu rozvířila své sledující. Herečka, známá svým smyslem pro styl, pravidelně střídá uhlazené módní outfity se spontánnějšími momenty. Tento kolotoč v Orient Expressu není výjimkou: směs luxusního cestování, elegance a špetky vyvážené provokace.

Vana v legendárním vlaku, černobílá fotografie: Nina Dobrev tak shrnula podstatu Orient Expressu do jednoho snímku, luxus jako umění žít a svobodu projevit ho po svém.

Herečka Zoe Saldaña oslňuje v třpytivých šatech trompe-l'œil

